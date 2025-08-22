Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

De stadiondromen van Anderlecht kregen vandaag een flinke knauw. De site van hypermarkt Cora, waar paars-wit zijn nieuwe multifunctionele stadion wilde bouwen, wordt binnenkort ingevuld door speelgoedketen DreamLand.

Cora kondigde in april al aan dat het tegen 2026 alle winkels zou sluiten. De panden zijn intussen eigendom van investeerder Mitiska REIM, die ze nu grotendeels doorverhuurt aan DreamLand.

CEO Koen Nolmans bevestigde dat er in alle zeven Cora-vestigingen een filiaal van minstens 2.000 vierkante meter komt. Ook de site in Anderlecht blijft dus behouden en krijgt binnenkort een nieuwe invulling.

Klap voor Vandenhaute

Voor Anderlecht is dit een serieuze tegenvaller. De club ziet de Cora-locatie al jaren als de enige realistische piste om in de eigen gemeente een stadion met 50.000 zitplaatsen te bouwen.

Voorzitter Wouter Vandenhaute had meermaals benadrukt dat de site ideaal lag qua bereikbaarheid en ruimte. Nu lijkt die optie definitief van de baan.

Wat de volgende stappen zijn voor het stadionproject, is nog onduidelijk. Anderlecht zal moeten uitkijken naar alternatieve locaties, of zijn plannen opnieuw hertekenen.