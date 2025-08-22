Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mircea Rednic nam Daryl Leunga Leunga mee op voorbereidingsstage in Le Touquet. Nu geniet hij concrete interesse van AS Monaco. Er zou al een mondeling akkoord heeft voor een vierjarig contract. Nu moet nog Standard... en Marc Wilmots overtuigd worden.

Het was een verrassing toen hij opgenomen werd in de selectie van Mircea Rednic voor de zomerstage in Le Touquet. Toch geldt Daryl Leunga Leunga als een van de grootste talenten van de jeugdacademie van Standard Luik.

De jonge centrale verdediger van 17 jaar, wiens speelstijl doet denken aan die van Eliaquim Mangala, kreeg zelfs speeltijd in een oefenwedstrijd. In de Jupiler Pro League kwam hij echter nog niet in actie.

Hoewel hij op weg leek om basisspeler te worden bij SL16 FC in Eerste Nationale en opgenomen werd in de hiërarchie van centrale verdedigers bij het eerste elftal, zou Daryl Leunga Leunga Standard toch kunnen verlaten vóór het einde van de transferperiode.

Frankrijk

AS Monaco richt zich nadrukkelijk op Daryl Leunga Leunga. Volgens onze informatie heeft de verdediger al een mondeling akkoord met de Monegaskische club over een vierjarig contract. De volgende stap is het overtuigen van Marc Wilmots.

Monaco zou de betaling van de bescheiden vergoeding aan Standard willen spreiden, terwijl Marc Wilmots erop staat dat het bedrag rechtstreeks naar de rekening van stamnummer 16 gaat.

Dit punt vormt een van de laatste obstakels tussen de betrokken partijen. Hoewel hij tot 2027 onder contract staat, zou Daryl Leunga Leunga Standard kunnen verlaten zonder ooit een officiële wedstrijd voor het eerste elftal te hebben gespeeld.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Monaco
Daryl Leunga Leunga

Meer nieuws

Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

21:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Šutalo - Furo

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Šutalo - Furo

20:40
"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan Interview

"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan

19:00
1
📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

20:20
1
'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

20:00
4
📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

19:20
4
'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

19:40
Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier

Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier

18:00
Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

18:30
1
Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

16:00
Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

17:20
2
Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

17:00
3
Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

17:40
Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

16:19
1
Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel" Reactie

Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel"

16:15
Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen Interview

Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen

15:15
Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

15:30
6
JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

14:00
Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans"

Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans"

15:00
2
Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

14:30
11
Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd

Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd

13:15
Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken

Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken

13:45
2
Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

13:30
3
Standard laat verdediger na één seizoen alweer vertrekken

Standard laat verdediger na één seizoen alweer vertrekken

11:00
Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord"

Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord"

13:00
7
Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp)

Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp)

12:00
11
16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen

16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen

12:20
9
Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

12:40
Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven

Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven

11:20
30
Gertjan De Mets gelukkig bij Beerschot, maar doet ook boekje open over ontslag bij KAA Gent

Gertjan De Mets gelukkig bij Beerschot, maar doet ook boekje open over ontslag bij KAA Gent

10:45
Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen

Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen

10:30
7
Voor het te laat is: Club Brugge wil contract van talent verlengen

Voor het te laat is: Club Brugge wil contract van talent verlengen

10:00
Lukas Van Eenoo zegt hoe moeilijk het is om tegen een beloftenploeg als Jong KAA Gent te spelen

Lukas Van Eenoo zegt hoe moeilijk het is om tegen een beloftenploeg als Jong KAA Gent te spelen

10:15
Joren Dom zet voetbalcarrière toch niet helemaal stop: "Opnieuw genieten"

Joren Dom zet voetbalcarrière toch niet helemaal stop: "Opnieuw genieten"

09:45
Ivan Leko ruimt op: Gent-coach rekent ook niet meer op deze Buffalo

Ivan Leko ruimt op: Gent-coach rekent ook niet meer op deze Buffalo

09:00
1
📷 OFFICIEEL KV Kortrijk haalt middenvelder weg bij ploeg uit de Jupiler Pro League

📷 OFFICIEEL KV Kortrijk haalt middenvelder weg bij ploeg uit de Jupiler Pro League

09:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 24/08 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over 📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder' Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord" Don Doumbia Don Doumbia over 16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over 📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd) Don Doumbia Don Doumbia over Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over 'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden' Don Doumbia Don Doumbia over KAA Gent - K Beerschot VA: 0-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp) YoniVL YoniVL over Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden pief pief over Rangers FC - Club Brugge: 1-3 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved