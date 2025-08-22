Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

Mircea Rednic nam Daryl Leunga Leunga mee op voorbereidingsstage in Le Touquet. Nu geniet hij concrete interesse van AS Monaco. Er zou al een mondeling akkoord heeft voor een vierjarig contract. Nu moet nog Standard... en Marc Wilmots overtuigd worden.

Het was een verrassing toen hij opgenomen werd in de selectie van Mircea Rednic voor de zomerstage in Le Touquet. Toch geldt Daryl Leunga Leunga als een van de grootste talenten van de jeugdacademie van Standard Luik.

De jonge centrale verdediger van 17 jaar, wiens speelstijl doet denken aan die van Eliaquim Mangala, kreeg zelfs speeltijd in een oefenwedstrijd. In de Jupiler Pro League kwam hij echter nog niet in actie.

Hoewel hij op weg leek om basisspeler te worden bij SL16 FC in Eerste Nationale en opgenomen werd in de hiërarchie van centrale verdedigers bij het eerste elftal, zou Daryl Leunga Leunga Standard toch kunnen verlaten vóór het einde van de transferperiode.

Frankrijk

AS Monaco richt zich nadrukkelijk op Daryl Leunga Leunga. Volgens onze informatie heeft de verdediger al een mondeling akkoord met de Monegaskische club over een vierjarig contract. De volgende stap is het overtuigen van Marc Wilmots.

Monaco zou de betaling van de bescheiden vergoeding aan Standard willen spreiden, terwijl Marc Wilmots erop staat dat het bedrag rechtstreeks naar de rekening van stamnummer 16 gaat.

Dit punt vormt een van de laatste obstakels tussen de betrokken partijen. Hoewel hij tot 2027 onder contract staat, zou Daryl Leunga Leunga Standard kunnen verlaten zonder ooit een officiële wedstrijd voor het eerste elftal te hebben gespeeld.