Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

Vandaag werden in de Challenger Pro League zes wedstrijden afgewerkt. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vandaag.

In de match tussen Francs Borains en Lommel SK en het duel tussen Jong Genk en RFC Seraing werd niet gescoord. In de 68ste minuut kreeg Diarra bij Seraing rood.

KSC Lokeren – FC Luik 0-1

In de 38ste minuut wist Diouf de thuisdefensie te verschalken. Daar bleef het ook bij. Na de rust werd niet meer gescoord.



Lierse SK – KAS Eupen 3-2

Na nog geen kwartier opende Adinany de score. In de 23ste minuut verdubbelde Demuynck de voorsprong. In de toegevoegde tijd van de eerste helft zorgde Mertens voor de 3-0.

Iets na het uur kon Van Genechten milderen tot 3-1. Vijf minuten later stond het al 3-2, na een doelpunt van Nuhu.

O. Charleroi – KV Kortrijk 0-3

De bezoekers wisten al na 12 minuten vanop de stip te scoren via Ambrose. Nog voor het half uur maakte hij er al 0-2 van. Lenn De Smet diepte na de rust de score uit naar 0-3. Guèye van Kortrijk kreeg in de blessuretijd nog rood.

Rangschikking

Beveren blijft leider, met 3 op 3 en zonder ook maar één tegendoelpunt. Ook KV Kortrijk behoudt het maximum van de punten. Lokeren en Charleroi blijven hekkensluiter met 0 punten.