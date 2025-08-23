Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vandaag werden in de Challenger Pro League zes wedstrijden afgewerkt. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vandaag.

In de match tussen Francs Borains en Lommel SK en het duel tussen Jong Genk en RFC Seraing werd niet gescoord. In de 68ste minuut kreeg Diarra bij Seraing rood.

KSC Lokeren – FC Luik 0-1

In de 38ste minuut wist Diouf de thuisdefensie te verschalken. Daar bleef het ook bij. Na de rust werd niet meer gescoord.

Lees ook... Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

Lierse SK – KAS Eupen 3-2

Na nog geen kwartier opende Adinany de score. In de 23ste minuut verdubbelde Demuynck de voorsprong. In de toegevoegde tijd van de eerste helft zorgde Mertens voor de 3-0.

Iets na het uur kon Van Genechten milderen tot 3-1. Vijf minuten later stond het al 3-2, na een doelpunt van Nuhu.

O. Charleroi – KV Kortrijk 0-3

De bezoekers wisten al na 12 minuten vanop de stip te scoren via Ambrose. Nog voor het half uur maakte hij er al 0-2 van. Lenn De Smet diepte na de rust de score uit naar 0-3. Guèye van Kortrijk kreeg in de blessuretijd nog rood.

Rangschikking

Beveren blijft leider, met 3 op 3 en zonder ook maar één tegendoelpunt. Ook KV Kortrijk behoudt het maximum van de punten. Lokeren en Charleroi blijven hekkensluiter met 0 punten.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lierse SK
Luik FC

Meer nieuws

Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

23:30
Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

23:00
VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

22:42
Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

16:45
Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

21:40
📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

13:00
David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

21:24
Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

20:54
1
'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

21:40
1
Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

21:20
Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

21:00
1
Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

20:12
Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

20:30
🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

20:03
'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

19:30
Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

19:00
📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

18:30
Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

18:00
Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

17:30
3
Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

15:30
📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

17:00
📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

16:15
44
Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

16:00
2
🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

15:15
Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

15:00
KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

15:15
Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

14:00
1
Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

13:45
2
'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

14:30
3
Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

22/08
4
'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

13:30
Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

12:30
Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

12:00
4
Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

11:30
5
Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

11:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 3
KAA Gent KAA Gent 1-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-2 SK Beveren SK Beveren
Lierse SK Lierse SK 3-2 Eupen Eupen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
Jong Genk Jong Genk 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 0-0 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 0-1 Luik FC Luik FC

Nieuwste reacties

Fan1880 Fan1880 over KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht" Impala Impala over Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda Jef Blaaskop Jef Blaaskop over 📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet' Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Zulte Waregem - STVV: 0-2 Vital Verheyen Vital Verheyen over Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN 1872 1872 over 'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers' Don Doumbia Don Doumbia over Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren stefje stefje over Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Ivan Leko doet boekje open over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk" roeienongt roeienongt over Steven Defour verrast met openlijke sollicitatie bij ex-club: "Met Standard voor de titel spelen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved