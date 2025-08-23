David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

Voor de eerste keer in zijn nog jonge trainerscarrière kon David Hubert genieten van een volledige voorbereiding met zijn groep. Bij Anderlecht had hij minder tijd gehad. En dat had ook wel een impact op zijn uiteindelijke carrière bij paars-wit.

Zelfs al beweert hij dat hij de wedstrijd voorbereidt zoals elke andere en geen wrok voelt, zal de wedstrijd tussen Leuven en Anderlecht ongetwijfeld speciaal zijn voor David Hubert. Die match zal eind september plaatsvinden. In afwachting van de confrontatie op het veld, blikte de coach van OHL terug op zijn relatie met Sporting voor de RTBF.

"Ik heb daar drie hele mooie jaren gehad, die me enorm hebben verrijkt. Want ook al onthoudt iedereen alleen mijn ontslag, ik vergeet niet wat eraan voorafging: het Europese parcours, de finaleplaats in de beker, ...", herinnert hij zich.

Een gevoel van onvoltooidheid voor David Hubert bij Anderlecht

Men zegt vaak dat een coach pas echt een coach wordt na zijn eerste ontslag. Hubert maakte dit mee in het Lotto Park: "Ik voelde wel dat er iets op til was in de voorgaande weken... maar ik erken dat het pijnlijk was: ik had graag het seizoen afgemaakt omdat er die bekerfinale was. Met de groep en de staf waren we er ondanks alles wat er boven onze hoofden gebeurde in geslaagd om koers te houden."

In zijn drie jaar bij Sporting leerde Hubert Wouter Vandenhaute kennen. Ondanks de onpopulariteit van de niet uitvoerend CEO, koestert hij goede herinneringen aan hem: "We hadden een heel goede relatie, omdat hij sterk betrokken is. Niet in de zin van bemoeienis, maar eerder van luisteren. We spraken over voetbal, maar in het algemeen: het technisch-tactische liet hij over aan de experts. Maar hij steunde altijd het personeel: hij is iemand die het beste voor de club wil, altijd met de beste bedoelingen."

Voor Hubert is de kritiek streng: "Hij vecht tegen de moeilijkheden omdat de zaken niet snel genoeg vooruitgaan naar zijn zin. Men vergeet dat de club in een zeer moeilijke financiële situatie zat en dat daaruit moest worden gekomen. Misschien heeft hij niet altijd de meest populaire beslissingen genomen, maar één ding is zeker: hij heeft altijd gehandeld met de beste bedoelingen."