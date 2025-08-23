📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De geplande overstap van Mohamed Amoura naar Benfica is onverwacht afgeblazen. Hierdoor loopt Union Saint-Gilloise, zijn vorige club, mogelijk miljoenen mis uit een doorverkooppercentage.

Volgens AfricaFoot is de transfer van Mohamed Amoura van VfL Wolfsburg naar Benfica onverwacht stopgezet. De Portugese topclub had een akkoord bereikt met de Algerijnse aanvaller, en de onderhandelingen met Wolfsburg bevonden zich in een vergevorderd stadium.

Te hoge eisen

Toch besloot Benfica zich terug te trekken vanwege de houding van de Duitse club. Wolfsburg verhoogde herhaaldelijk zijn financiële eisen. Benfica was bereid om tot 37 miljoen euro te betalen, inclusief bonussen die het totaal op 40 miljoen konden brengen.

Uiteindelijk eiste Wolfsburg dit volledige bedrag als vaste som, zonder variabele componenten, wat door Benfica als onredelijk werd beschouwd. De mislukte transfer heeft ook gevolgen voor Union Saint-Gilloise. Als we uitgaan van 15 procent doorverkoop, dan gaat het om meer dan 5 miljoen euro dat de Brusselaars missen.

Blessure

De landskampioen verkocht Amoura in 2023 aan Wolfsburg en had naar verluidt een doorverkooppercentage bedongen. Door het afblazen van de deal loopt Union SG mogelijk een aanzienlijk bedrag mis.

Naast de financiële complicaties speelt ook een blessure van Amoura een rol. De aanvaller liep een kwetsuur op tijdens een training voorafgaand aan de eerste speeldag van de Bundesliga. Dit bemoeilijkt zijn situatie.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
VfL Wolfsburg
Mohamed Amoura

Meer nieuws

LIVE: Cercle Brugge doet Standard Luik pijn vlak voor rust Live

LIVE: Cercle Brugge doet Standard Luik pijn vlak voor rust

19:04
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens - Stassin - Vermeeren

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens - Stassin - Vermeeren

18:30
Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

19:00
📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

18:30
Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

17:30
2
Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

18:00
Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

16:45
📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

16:15
22
Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

16:00
1
KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

15:15
Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

15:30
🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

15:15
Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

15:00
Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

12:00
4
'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

14:30
3
Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

14:00
1
'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

13:30
Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

13:45
2
Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn"

11:30
2
Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

Veel fans op open training van Anderlecht, maar enkele grote namen afwezig

12:30
📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

📷 OFFICIEEL Lokeren haalt Belgische versterking uit Duitsland

13:00
LIVE: Essevee wil iets meer kunnen met sfeertribune achter zich tegen revelatie STVV

LIVE: Essevee wil iets meer kunnen met sfeertribune achter zich tegen revelatie STVV

11:00
Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

10:30
7
Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

Opvallende keuze van Thorsten Fink om Karetsas naar de bank te zetten: "Leek alsof hij de wereld kon opvreten"

11:00
1
Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

10:30
2
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord Interview

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord

10:15
Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

09:30
De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

08:40
Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

09:00
5
Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

08:20
1
Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

07:45
19
Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

08:00
4
Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

07:34
8
Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

07:00
26
'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

06:30
Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij" Interview

Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij"

22:15
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Standard - Cercle Brugge: 0-3 Demogorgon Demogorgon over 📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet' Nelvafrel Nelvafrel over Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..." Vital Verheyen Vital Verheyen over Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten JoskeDN JoskeDN over Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha Vital Verheyen Vital Verheyen over Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel Oisin Oisin over Anderlecht moet wel, gezien de situatie bij Club Brugge, Genk en Union: "Dat zou pijnlijk zijn" FC BRUGES FC BRUGES over Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken" Soloria Soloria over 'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved