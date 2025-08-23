📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

De geplande overstap van Mohamed Amoura naar Benfica is onverwacht afgeblazen. Hierdoor loopt Union Saint-Gilloise, zijn vorige club, mogelijk miljoenen mis uit een doorverkooppercentage.

Volgens AfricaFoot is de transfer van Mohamed Amoura van VfL Wolfsburg naar Benfica onverwacht stopgezet. De Portugese topclub had een akkoord bereikt met de Algerijnse aanvaller, en de onderhandelingen met Wolfsburg bevonden zich in een vergevorderd stadium.

Te hoge eisen

Toch besloot Benfica zich terug te trekken vanwege de houding van de Duitse club. Wolfsburg verhoogde herhaaldelijk zijn financiële eisen. Benfica was bereid om tot 37 miljoen euro te betalen, inclusief bonussen die het totaal op 40 miljoen konden brengen.

Uiteindelijk eiste Wolfsburg dit volledige bedrag als vaste som, zonder variabele componenten, wat door Benfica als onredelijk werd beschouwd. De mislukte transfer heeft ook gevolgen voor Union Saint-Gilloise. Als we uitgaan van 15 procent doorverkoop, dan gaat het om meer dan 5 miljoen euro dat de Brusselaars missen.

Blessure

De landskampioen verkocht Amoura in 2023 aan Wolfsburg en had naar verluidt een doorverkooppercentage bedongen. Door het afblazen van de deal loopt Union SG mogelijk een aanzienlijk bedrag mis.

Naast de financiële complicaties speelt ook een blessure van Amoura een rol. De aanvaller liep een kwetsuur op tijdens een training voorafgaand aan de eerste speeldag van de Bundesliga. Dit bemoeilijkt zijn situatie.