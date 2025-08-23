Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

Beerschot is er tegen Jong Gent alweer niet in geslaagd om te winnen. Met 5 op 9 is het rapport op zich niet slecht, maar toch hadden ze er zich meer van voorgesteld bij de terugkeer in de Challenger Pro League.

Beerschot staat met 5 op 9 vermoedelijk in de hogere middenmoot op het einde van dit weekend. Opnieuw pakten ze pas in de absolute slotfase een puntje tegen Jong KAA Gent.

Beerschot speelde wedstrijd met twee gezichten volgens Messoudi

Mo Messoudi besefte dat zijn team op basis van de eerste helft niets verdiende, maar zag zijn team wel de rug rechten na de rust. Op die manier was een punt toch gerechtvaardigd volgens hem.

De coach van Beerschot vindt het jammer dat de lijn van vorige week niet werd doorgetrokken. "Je speelt tegen een ploeg die veel technisch vernuft heeft en al op elkaar is ingespeeld. Bij ons is het op dit moment nog wat zoeken welke pionnen we neer kunnen zetten, vooral op aanvallend vlak", klonk het bij Het Belang van Limburg.

Weinig opties voorin voor Beerschot

Diepe spits Kosiah had een moeilijke eerste helft en werd ook snel vervangen: "Veel mensen vergeten dat Ayouba een volledig seizoen out is geweest met een zware blessure. Hij komt van ver terug, ook in de voorbereiding werd hij maar mondjesmaat gebracht."

Messoudi beseft dat de spoeling voorin nog steeds heel dun is. Ook Ensar Brahic heeft nog moeite om negentig minuten vol te maken. Elke week rustig verder groeien?