🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

Vanavond werden er al twee wedstrijden van de derde speeldag in de Challenger Pro League afgewerkt. Daarin kwamen twee beloftenteams van eersteklassers in actie.

Patro Eisden – Club NXT

In de eerste partij gaf Club NXT Patro Eisden partij. Mabanza bracht Patro Eisden al na vier minuten op voorsprong, waardoor de thuisploeg op rozen zat tegen de beloften van Club Brugge.

Op het half uur kwamen de bezoekers goed weg toen de ref geen strafschop gaf voor een stevige tackle op Robberechts. De score had zeker meer kunnen oplopen dan 1-0.



Lees ook... Lukas Van Eenoo zegt hoe moeilijk het is om tegen een beloftenploeg als Jong KAA Gent te spelen

Dat gebeurde meteen na de rust. Al snel scoorde Rousseau de 2-0 voor Patro, maar nauwelijks twee minuten later scoorde Club NXT een knap doelpunt via Granados met een hard schot van buiten de zestien (zie video onderaan). Het bleef bij 2-1 voor Patro.

Jong KAA Gent - Beerschot

Beerschot trok dan weer richting de beloften van KAA Gent. Jong KAA Gent begon het best aan de partij met twee heel goede mogelijkheden, maar Shinton verhinderde een vroege achterstand voor Beerschot.

De doelman van Beerschot moest zelfs even gaan zitten, waardoor Messoudi in de eerste helft zijn troepen wat tactisch kon bijsturen, maar veel leverde dat niet op. De bezoekers konden tevreden zijn met de 0-0 aan de rust.

Messoudi voerde twee wissels door bij de rust, maar veel bracht dat niet op voor de bezoekers. Meer zelfs, in de 72ste minuut zorgde Soumah met een rake kopstoot voor de voorsprong van Jong Genk.

De talrijke uitfans lieten duidelijk van zich horen in de tribune. Beerschot had nog niet veel laten zien, maar met wat geluk scoorde Bas Van Den Eynden vijf minuten voor tijd wel de gelijkmaker. Guendouz kreeg nog een reuzenkans voor Beerschot in het absolute slot van de extra tijd, maar de wedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel.