🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanavond werden er al twee wedstrijden van de derde speeldag in de Challenger Pro League afgewerkt. Daarin kwamen twee beloftenteams van eersteklassers in actie.

Patro Eisden – Club NXT

In de eerste partij gaf Club NXT Patro Eisden partij. Mabanza bracht Patro Eisden al na vier minuten op voorsprong, waardoor de thuisploeg op rozen zat tegen de beloften van Club Brugge.

Op het half uur kwamen de bezoekers goed weg toen de ref geen strafschop gaf voor een stevige tackle op Robberechts. De score had zeker meer kunnen oplopen dan 1-0.

Lees ook... Lukas Van Eenoo zegt hoe moeilijk het is om tegen een beloftenploeg als Jong KAA Gent te spelen

Dat gebeurde meteen na de rust. Al snel scoorde Rousseau de 2-0 voor Patro, maar nauwelijks twee minuten later scoorde Club NXT een knap doelpunt via Granados met een hard schot van buiten de zestien (zie video onderaan). Het bleef bij 2-1 voor Patro.

Jong KAA Gent - Beerschot

Beerschot trok dan weer richting de beloften van KAA Gent. Jong KAA Gent begon het best aan de partij met twee heel goede mogelijkheden, maar Shinton verhinderde een vroege achterstand voor Beerschot.

De doelman van Beerschot moest zelfs even gaan zitten, waardoor Messoudi in de eerste helft zijn troepen wat tactisch kon bijsturen, maar veel leverde dat niet op. De bezoekers konden tevreden zijn met de 0-0 aan de rust.

Messoudi voerde twee wissels door bij de rust, maar veel bracht dat niet op voor de bezoekers. Meer zelfs, in de 72ste minuut zorgde Soumah met een rake kopstoot voor de voorsprong van Jong Genk. 

De talrijke uitfans lieten duidelijk van zich horen in de tribune. Beerschot had nog niet veel laten zien, maar met wat geluk scoorde Bas Van Den Eynden vijf minuten voor tijd wel de gelijkmaker. Guendouz kreeg nog een reuzenkans voor Beerschot in het absolute slot van de extra tijd, maar de wedstrijd eindigde op een 1-1-gelijkspel.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

23:00
Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

22:30
Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij" Interview

Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij"

22:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

21:20
Lukas Van Eenoo zegt hoe moeilijk het is om tegen een beloftenploeg als Jong KAA Gent te spelen

Lukas Van Eenoo zegt hoe moeilijk het is om tegen een beloftenploeg als Jong KAA Gent te spelen

10:15
Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

21:40
3
Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

21:00
1
📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

21:20
Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

20:40
📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

20:20
2
'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

20:00
5
Voor het te laat is: Club Brugge wil contract van talent verlengen

Voor het te laat is: Club Brugge wil contract van talent verlengen

10:00
"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan Interview

"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan

19:00
3
📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

19:20
6
'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

19:40
Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

18:30
1
Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

16:19
1
Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

17:20
2
Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier

Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier

18:00
Gertjan De Mets gelukkig bij Beerschot, maar doet ook boekje open over ontslag bij KAA Gent

Gertjan De Mets gelukkig bij Beerschot, maar doet ook boekje open over ontslag bij KAA Gent

10:45
Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

17:00
3
Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

17:40
Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

16:00
Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel" Reactie

Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel"

16:15
Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

15:30
6
Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen Interview

Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen

15:15
Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans"

Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans"

15:00
3
Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

14:30
11
Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken

Verrips reageert na turbulente week waarin Dender Pupe en Scheidler liet vertrekken

13:45
2
JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

JPL-club zoekt dringend spits, maar... transfertarget faalt voor medische testen

14:00
Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

Plan Wouter Vandenhaute mag vuilbak in: stadionambitie Anderlecht krijgt flinke klap

13:30
3
Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd

Tegen ex-ploeg: Noë Dussenne zegt wie er nog bij Standard speelt uit zijn tijd

13:15
Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord"

Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord"

13:00
9
Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp)

Donnarumma wordt moeilijk: Manchester City denkt aan Senne Lammens (Antwerp)

12:00
11
16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen

16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen

12:20
11
Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

Arrestaties en één politieman gewond: het liep nog stevig uit de hand na de match Anderlecht-AEK

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 24/08 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over 📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder' Johnnie Walker Johnnie Walker over Het beste Anderlecht dat we tot nu toe hebben gezien en toch: dit zijn onze punten voor de paars-witte spelers petedonk petedonk over Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN Deneddy1976 Deneddy1976 over 📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd) Don Doumbia Don Doumbia over Arthur Vermeeren droomt van Rode Duivels, maar... "Nog niets van Garcia gehoord" Don Doumbia Don Doumbia over 16 jaar en al bij de U23: Antwerp moet vertrek van groot Belgisch talent vrezen Johnnie Walker Johnnie Walker over 🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League? Nelvafrel Nelvafrel over Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht trivece trivece over Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken" Pegel Pegel over 'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved