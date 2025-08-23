Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

Het lijkt er steeds meer op dat de Belgische voetbalfans geen oplossing meer moeten verwachten in het dispuut tussen DAZN en de grote telecomoperatoren Telenet, Proximus, Orange en Voo. Wat begon als een conflict in het tussenseizoen, lijkt zich nu te ontpoppen tot een langdurige impasse.

De fans die gewend waren hun favoriete ploegen via de klassieke kanalen te volgen, blijven intussen op hun honger zitten. De onderhandelingen liepen al in de zomer helemaal vast.

Medio juli werden de gesprekken zelfs volledig stilgelegd, waardoor de competitiestart niet via de traditionele zenders te bekijken was. En hoewel er de voorbije weken opnieuw contact was, blijkt er opnieuw geen vooruitgang geboekt.



Jan Mosselmans, COO van DAZN, ziet de situatie somber in. “Vandaag is er niet meteen zicht op een akkoord met de telco's", vertelt hij in Het Nieuwsblad. “De gesprekken lopen nog steeds, maar de situatie is wat ze is. Met elke week die voorbijgaat, wordt de kans op een oplossing steeds kleiner.”

Overstap naar DAZN

Voor de operatoren ligt het probleem vooral bij de financiële voorwaarden die DAZN oplegt. De prijs die de streaminggigant vraagt, ligt volgens ingewijden te hoog, waardoor een rendabele samenwerking voor de telco’s moeilijk te verantwoorden is.

Voor DAZN zelf draait het dan weer om het terugverdienen van de forse investeringen die het in het Belgische voetbal heeft gedaan. Intussen zoeken fans naar alternatieven, zoals rechtstreeks een abonnement nemen bij DAZN of illegale streams, al zorgt dat voor heel wat frustraties. Zeker voor supporters die gewoon waren om via hun klassieke tv-abonnement wedstrijden te volgen, voelt de situatie steeds wranger aan.