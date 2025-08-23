Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het lijkt er steeds meer op dat de Belgische voetbalfans geen oplossing meer moeten verwachten in het dispuut tussen DAZN en de grote telecomoperatoren Telenet, Proximus, Orange en Voo. Wat begon als een conflict in het tussenseizoen, lijkt zich nu te ontpoppen tot een langdurige impasse.

De fans die gewend waren hun favoriete ploegen via de klassieke kanalen te volgen, blijven intussen op hun honger zitten. De onderhandelingen liepen al in de zomer helemaal vast.

Medio juli werden de gesprekken zelfs volledig stilgelegd, waardoor de competitiestart niet via de traditionele zenders te bekijken was. En hoewel er de voorbije weken opnieuw contact was, blijkt er opnieuw geen vooruitgang geboekt.

Lees ook... Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

Jan Mosselmans, COO van DAZN, ziet de situatie somber in. “Vandaag is er niet meteen zicht op een akkoord met de telco's", vertelt hij in Het Nieuwsblad. “De gesprekken lopen nog steeds, maar de situatie is wat ze is. Met elke week die voorbijgaat, wordt de kans op een oplossing steeds kleiner.”

Overstap naar DAZN

Voor de operatoren ligt het probleem vooral bij de financiële voorwaarden die DAZN oplegt. De prijs die de streaminggigant vraagt, ligt volgens ingewijden te hoog, waardoor een rendabele samenwerking voor de telco’s moeilijk te verantwoorden is.

Voor DAZN zelf draait het dan weer om het terugverdienen van de forse investeringen die het in het Belgische voetbal heeft gedaan. Intussen zoeken fans naar alternatieven, zoals rechtstreeks een abonnement nemen bij DAZN of illegale streams, al zorgt dat voor heel wat frustraties. Zeker voor supporters die gewoon waren om via hun klassieke tv-abonnement wedstrijden te volgen, voelt de situatie steeds wranger aan.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

21:40
17
Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

15:30
6
Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

10:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

10:30
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord Interview

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord

10:15
Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

08:20
1
Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

08:00
4
Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

07:34
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

21:20
Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

07:00
6
Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

10:30
Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

09:30
Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

09:00
3
Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

21:00
3
Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

18:30
1
'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

06:30
De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

08:40
"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan Interview

"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan

19:00
5
Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij" Interview

Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij"

22:15
2
Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

17:20
4
Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

16:19
1
Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen Interview

Fred Vanderbiest reageert op de lyrische woorden van KAA Gent-trainer Ivan Leko over hem en KV Mechelen

15:15
📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

21:20
1
Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen

Marc Degryse stelt zich vragen bij wat Europees spelende JPL-clubs kunnen doen

22/08
9
🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

21:56
9
Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

20:40
Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

23:00
4
📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

20:20
4
Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

22:30
Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

16:00
'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

20:00
5
Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

17:00
3
📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

19:20
7
Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

17:40
'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

19:40
Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

Ondanks andere interesse... Senne Lammens en Antwerp naderen steeds meer een akkoord

14:30
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht" Soloria Soloria over Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha Dirk ie Dirk ie over 🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League? kukeluku kukeluku over Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN fcb d fcb d over Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten TIGERMANIA TIGERMANIA over Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven TIGERMANIA TIGERMANIA over Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club LordJozef LordJozef over Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved