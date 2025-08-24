Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest

Mahamadou Doumbia heeft zijn handelsmerk nog eens bovengehaald. Voor Antwerp is het een echt wapen, want het is lang niet voor het eerst dat dit doorslaggevend is in een wedstrijd.

Uiteraard kwam de matchwinnaar aan het woord na afloop van de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen (2-1). "Het belangrijkste zijn de drie punten, zelfs al scoor ik. Hetgeen waar je voor werkt, zijn de drie punten. De ene keer gaat het goed, de andere keer niet", maakt hij de balans op van zijn pogingen van op afstand. "Het klopt wel dat het al meermaals gelukt is."

Antwerp is het best gebaat bij een Doumbia die vrank en vrij zijn ding doet. "Er gaat niet al te veel door mijn hoofd wanneer ik schiet." Voorlopig worden vooral Lammens en Balikwisha gelinkt aan een uitgaande transfer, maar zulke momenten zetten Doumbia ook wel in de etalage. "Of er voor mij nog iets kan gebeuren op transfervlak? Ik concentreer mij echt op het voetbal. Voor het overige weet je nooit wat er gebeurt."



Lees ook... Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen

Antwerp-trainer wil Doumbia nog beter zien worden

Als trainer wil Stef Wils uiteraard nog altijd meer uit zijn spelers halen. Daarom pusht hij de 21-jarige Malinees om nog beter te doen. "Of ik hem vaak zeg om naar doel te schieten? Dat moet ik niet doen, dat doet hij vanzelf", lacht Wils. "Hij moet dat nog meer variëren om nog onvoorspelbaarder te worden." Bij Mechelen hadden ze het alleszins niet zien aankomen.

De uitspraken van Vincent Janssen zeggen nog het meest over het vertrouwen dat Doumbia geniet van zijn medespelers. Zijn ze zeker dat het een doelpunt wordt wanneer hij aanlegt? "Neen, maar iedereen in de ploeg heeft er echt absoluut vrede mee als hij schiet. Hij zal de bal ook wel 's verkeerd raken, maar hij heeft ons al zo veel geweldige momenten opgeleverd."

Janssen voorspelt Doumbia mooie toekomst

Janssen ziet de middenvelder als één van die Antwerp-talenten die nog wel wat stappen gaat zetten. "Het is mooi om met hem in het team te spelen. Voor ons als team is hij onwijs belangrijk. Hij gaat nog een hele mooie carrière hebben."