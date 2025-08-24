'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen'

Foto: © photonews
Na het vertrek van Eberechi Eze onderzoekt Crystal Palace een late transferoptie voor Christos Tzolis van Club Brugge. De Premier League-club wil offensieve slagkracht behouden, ondanks de krappe timing op de transfermarkt.

Christos Tzolis heeft zich het voorbije seizoen ontpopt tot een van de uitblinkers bij Club Brugge. De Griekse aanvaller kwam afgelopen zomer over van Fortuna Düsseldorf voor een bedrag van 6,5 miljoen euro en noteerde sindsdien twaalf doelpunten en acht assists in alle competities.

Dringend vertrek

Zijn prestaties hebben de aandacht getrokken van meerdere clubs, waaronder Wolverhampton, Everton en Crystal Palace. Volgens TransferFeed overweegt Crystal Palace een concrete stap richting Tzolis, nu Eberechi Eze de club heeft verlaten.

De Londense club zoekt een directe vervanger op de linkerflank en zag eerder al in Tzolis een profiel dat aansluit bij de noden van manager Oliver Glasner. De tijd dringt echter. Crystal Palace toonde ook al interesse in Joel Ordonez.

Club wil niet verkopen

Club Brugge heeft tot dusver geen intentie getoond om Tzolis te laten vertrekken. De club wil de kern intact houden voor een succesvolle Champions League-campagne en stelt dat enkel een uitzonderlijk bod de situatie zou kunnen veranderen.

Tzolis staat nog tot medio 2028 onder contract in Brugge en heeft zich snel aangepast aan het Belgische voetbal. Zijn marktwaarde is gestegen en Club Brugge ziet hem als een sleutelspeler in het huidige project. Een vertrek op korte termijn zou sportief enorm ingrijpend zijn.

Club Brugge
Christos Tzolis

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

