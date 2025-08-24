Wat is het nu? Dries Mertens zaait na duidelijke woorden op Marktrock alweer twijfel over toekomst

Zijn woorden op het podium van Marktrock leken onmiskenbaar: "Ik ben op pensioen, ik ben gestopt met voetballen", klonk het op de Leuvense Vismarkt. Maar in een gesprek met ROBTv hield Dries Mertens toch nog een klein gaatje open.

Op de vraag of hij nu echt stopt als profvoetballer, bleef de 38-jarige ex-Rode Duivel opvallend voorzichtig. “Goh, pfff, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik wil het liever zoals een kaars laten uitdoven. We zullen wel zien", gaf hij toe.

De liefde voor het spelletje lijkt nog altijd aanwezig, maar tegelijk geniet Mertens van de rust na een lange carrière. “Kijk, ik geniet enorm van de vrije tijd met Kat, maar ik weet het niet. Ik hou van avonturen, dus als er nog een avontuur komt misschien", zei hij met een glimlach.

Ik hou van avonturen

Toch ligt de nadruk duidelijk op het gezinsleven. “Eigenlijk wil ik met Kat gaan reizen. Wij verwachten ook een tweede kindje. We zijn gelukkig: hier en in Napels", vertelde Mertens. De band met zijn geliefde Napels, waar hij een cultstatus verwierf bij Napoli, blijft dus sterk.

Dat hij de deur nog niet helemaal sluit, maakt fans nieuwsgierig. “Nog niet", schudde Mertens lachend het hoofd toen gevraagd werd of de knoop al doorgehakt is. “Het leven is heel mooi en we zijn enorm aan het genieten.”

Of er nog een laatste avontuur volgt of niet, blijft voorlopig koffiedik kijken. Voorlopig kiest Mertens vooral voor zijn gezin en zijn geluk, maar één ding is duidelijk: de passie voor het voetbal zal altijd in zijn leven aanwezig blijven.