Wat is het nu? Dries Mertens zaait na duidelijke woorden op Marktrock alweer twijfel over toekomst

Wat is het nu? Dries Mertens zaait na duidelijke woorden op Marktrock alweer twijfel over toekomst
Foto: © SC
Word fan van België! 2600

Zijn woorden op het podium van Marktrock leken onmiskenbaar: "Ik ben op pensioen, ik ben gestopt met voetballen", klonk het op de Leuvense Vismarkt. Maar in een gesprek met ROBTv hield Dries Mertens toch nog een klein gaatje open.

Op de vraag of hij nu echt stopt als profvoetballer, bleef de 38-jarige ex-Rode Duivel opvallend voorzichtig. “Goh, pfff, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik wil het liever zoals een kaars laten uitdoven. We zullen wel zien", gaf hij toe.

De liefde voor het spelletje lijkt nog altijd aanwezig, maar tegelijk geniet Mertens van de rust na een lange carrière. “Kijk, ik geniet enorm van de vrije tijd met Kat, maar ik weet het niet. Ik hou van avonturen, dus als er nog een avontuur komt misschien", zei hij met een glimlach.

Ik hou van avonturen

Toch ligt de nadruk duidelijk op het gezinsleven. “Eigenlijk wil ik met Kat gaan reizen. Wij verwachten ook een tweede kindje. We zijn gelukkig: hier en in Napels", vertelde Mertens. De band met zijn geliefde Napels, waar hij een cultstatus verwierf bij Napoli, blijft dus sterk.

Dat hij de deur nog niet helemaal sluit, maakt fans nieuwsgierig. “Nog niet", schudde Mertens lachend het hoofd toen gevraagd werd of de knoop al doorgehakt is. “Het leven is heel mooi en we zijn enorm aan het genieten.”

Of er nog een laatste avontuur volgt of niet, blijft voorlopig koffiedik kijken. Voorlopig kiest Mertens vooral voor zijn gezin en zijn geluk, maar één ding is duidelijk: de passie voor het voetbal zal altijd in zijn leven aanwezig blijven.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Dries Mertens

Meer nieuws

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

12:30
Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is...

Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is...

12:00
1
Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

11:30
12
Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

11:00
3
LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging

LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging

10:15
OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract

OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract

10:30
3
LIVE: Antwerp en KVM ongeslagen de vijfde speeldag in, maar wat is het effect van de transfermercato op deze affiche?

LIVE: Antwerp en KVM ongeslagen de vijfde speeldag in, maar wat is het effect van de transfermercato op deze affiche?

09:45
Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur

Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur

09:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Balikwisha - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Balikwisha - Lammens

08:20
David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht

David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht

09:00
1
🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis Interview

🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis

08:40
2
Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

08:20
16
Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"

Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"

07:00
Trump zet FIFA-voorzitter voor dilemma nu hij Poetin wil uitnodigen voor WK 2026

Trump zet FIFA-voorzitter voor dilemma nu hij Poetin wil uitnodigen voor WK 2026

06:30
1
Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

23:30
1
VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

22:42
Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

23:00
1
Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

18:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

21:40
Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

22:30
2
Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

21:58
'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

21:40
1
David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

21:24
Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

21:20
Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

21:00
1
Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

20:54
2
Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

20:12
Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

20:30
3
🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

20:03
'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

19:30
Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

19:00
2
📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

18:30
1
Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

17:30
3
📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

17:00
Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

16:45
📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

16:15
51

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 5
Kazachstan Kazachstan 04/09 Wales Wales
Georgië Georgië 04/09 Turkije Turkije
Slovakije Slovakije 04/09 Duitsland Duitsland
Nederland Nederland 04/09 Polen Polen
Luxemburg Luxemburg 04/09 Noord-Ierland Noord-Ierland
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 België België
Bulgarije Bulgarije 04/09 Spanje Spanje
Litouwen Litouwen 04/09 Malta Malta
Moldavië Moldavië 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 Tsjechië Tsjechië
Oekraïne Oekraïne 05/09 Frankrijk Frankrijk
Denemarken Denemarken 05/09 Schotland Schotland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 05/09 Kroatië Kroatië
Griekenland Griekenland 05/09 Wit-Rusland Wit-Rusland
Zwitserland Zwitserland 05/09 Kosovo Kosovo
Italië Italië 05/09 Estland Estland
IJsland IJsland 05/09 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Slovenië Slovenië 05/09 Zweden Zweden
Letland Letland 06/09 Servië Servië
Engeland Engeland 06/09 Andorra Andorra
Oostenrijk Oostenrijk 06/09 Cyprus Cyprus
Ierland Ierland 06/09 Hongarije Hongarije
San Marino San Marino 06/09 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Armenië Armenië 06/09 Portugal Portugal
Litouwen Litouwen 06/09 Nederland Nederland

Nieuwste reacties

patje teppers patje teppers over Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur YoniVL YoniVL over Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar TCJ TCJ over Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin RedRover68 RedRover68 over Antwerp - KV Mechelen: - 1872 1872 over Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!" Philippe Cr Philippe Cr over Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is... Noobjectivepress Noobjectivepress over 📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet' Pé_1 Pé_1 over Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen YoniVL YoniVL over OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract Andreas2962 Andreas2962 over Wat is het nu? Dries Mertens zaait na duidelijke woorden op Marktrock alweer twijfel over toekomst Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved