📷 Ziehier het Rode Duivels-shirt voor het Wereldkampioenschap 2026!
Het thuisshirt van België voor het komende Wereldkampioenschap is gelekt. Footy Headlines, De website die bekend staat om het lekken van shirts,, heeft onthuld hoe het Belgische shirt eruit zou moeten zien als we volgende zomer op het WK zouden spelen.

Indien de Rode Duivels volgende zomer op het WK te bewonderen zijn, lijkt het shirt waarmee ze dat gaan doen al bekend. De website Footy Headlines heeft het shirt gelekt.

Het shirt is rood met een duivelachtig motief en vlammen, maar ook met details in goud en zwart. Wat het merk betreft, is er opnieuw voor Adidas gekozen.

Een zwarte short en sokken, met een alternatief in het geel, zouden de uitrusting compleet moeten maken. Het shirt zou vanaf november 2025 te koop moeten zijn.

Een kwalificatie veiligstellen voor het WK 2026

Dit shirt zou gedragen moeten worden door de mannen van Rudi Garcia tijdens het aankomende Wereldkampioenschap. Maar voordat dat gebeurt, moeten ze natuurlijk eerst hun kwalificatie veiligstellen. In een groep met Noord-Macedonië, Wales, Kazachstan en Liechtenstein, mag dat in principe niet mislopen.

De volgende interlandpauze zal plaatsvinden in september van dit jaar. België zal op 4 september naar Liechtenstein reizen alvorens Kazachstan op 7 september te ontvangen in het Lotto Park.

Met slechts twee gespeelde wedstrijden staat België momenteel op de derde plaats in groep J. Noord-Macedonië en Wales, die al vier wedstrijden hebben gespeeld, staan hoger op de ranglijst. Kazachstan en Liechtenstein, die drie wedstrijden hebben gespeeld, staan respectievelijk vierde en vijfde.

