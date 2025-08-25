📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

Sporting Charleroi is in onderhandeling met het Poolse Jagiellonia Białystok over een definitieve overgang van aanvaller Youssouf Sylla. De Belgische spits staat open voor een transfer naar de club die dit seizoen actief is in de UEFA Conference League.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zijn Sporting Charleroi en Jagiellonia Białystok formeel in gesprek over een mogelijke transfer van Sylla. De 22-jarige centrumspits, die sinds begin 2024 deel uitmaakt van de A-kern van Charleroi, heeft zijn akkoord gegeven om de onderhandelingen op te starten.

Jagiellonia, dat zich via de nationale competitie plaatste voor Europees voetbal, zoekt versterking in de aanvalslinie en ziet in Sylla een geschikte kandidaat. Sylla kwam dit seizoen nog niet in actie.

Zijn beperkte speelminuten en het vertrek van Afimico Pululu bij Jagiellonia hebben het dossier in een stroomversnelling gebracht. De Poolse club wil snel schakelen om de selectie rond te krijgen voor de komende Europese duels.

Voor Charleroi betekent een mogelijke transfer van Sylla een kans om ruimte te creëren binnen de kern. De aanvaller kende een wisselvallige periode, met een beperkte doelpuntenproductie in de Jupiler Pro League en een weinig succesvolle uitleenbeurt aan Willem II, waar hij in veertien wedstrijden niet tot scoren kwam.

Geen impact bij Charleroi

Jagiellonia Białystok hoopt met Sylla een speler aan te trekken die zich snel kan aanpassen aan het Poolse niveau. De club heeft positieve ervaringen met eerdere transfers uit België en mikt op een snelle integratie.

De onderhandelingen verlopen constructief, al is nog geen definitief akkoord bereikt over de financiële voorwaarden. Charleroi zal de komende dagen moeten beslissen of het ingaat op het voorstel. Een vertrek van Sylla zou geen directe sportieve impact hebben.