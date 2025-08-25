Club Brugge-aanvaller mag na amper één seizoen alweer beschikken

Club Brugge-aanvaller mag na amper één seizoen alweer beschikken
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5829

Club Brugge rekent niet meer op Gustaf Nilsson. Vorig seizoen werd hij nog overgenomen van Union, maar nu mag de aanvaller alweer vertrekken. De jonge Kaye Furo zou derde spits worden bij Blauw-Zwart.

Vorig seizoen plukte Club Brugge de aanvalsleider van titelconcurrent Union weg. Gustaf Nilsson maakte de overstap voor bijna 6,5 miljoen euro en moest spits nummer één worden bij Blauw-Zwart.

Maar zo liep het uiteindelijk niet. Hoewel de Zweed in zijn eerste weken de weg naar doel nog wel wist te vinden, zakte hij daarna, mede door blessures, steeds verder weg in de pikorde. En nu is hij zelfs totaal overbodig.

Nilsson mag vertrekken

Volgens Het Nieuwsblad mag Nilsson vertrekken bij Club Brugge. De aanvaller maakte dit seizoen nog geen enkele keer zijn opwachting. Aan het begin van het seizoen was hij nog geblesseerd, maar de laatste wedstrijden maakte hij wel steeds deel uit van de selectie. Maar tot speelminuten kwam het nog niet.

En nu zou Club hem dus effectief van de hand willen doen. Het zal hopen nog een deel van de investering van vorig jaar te kunnen recupereren. Nilsson wist in 42 wedstrijden 11 keer te scoren voor de Bruggelingen, de laatste keer op 12 februari.

Geen nieuwe spits voor Club

Hoewel ze dus een spits van de hand willen doen, zou Club niet van plan zijn een nieuwe aanvaller binnen te halen. Het behoudt het vertrouwen in Romeo Vermant en Nicolo Tresoldi. Daarnaast zal de jonge Kaye Furo vermoedelijk worden doorgeschoven en voortaan de derde spits zijn van Blauw-Zwart.

9 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Gustaf Nilsson

Meer nieuws

Twee spelers van La Louvière in ons team van de week!

Twee spelers van La Louvière in ons team van de week!

20:40
Versterking of vogel voor de kat dit seizoen in JPL: "Te veel kwaliteit verloren"

Versterking of vogel voor de kat dit seizoen in JPL: "Te veel kwaliteit verloren"

20:15
"Lukaku's blessure? Een zware klap voor ons": Kevin De Bruyne spreekt na zijn eerste goal voor Napoli

"Lukaku's blessure? Een zware klap voor ons": Kevin De Bruyne spreekt na zijn eerste goal voor Napoli

20:20
OFFICIEEL: OHL haalt middenvelder in huis met ervaring in de Champions League

OFFICIEEL: OHL haalt middenvelder in huis met ervaring in de Champions League

20:00
STVV blaakt van ambitie: "Dit is geen sprookje"

STVV blaakt van ambitie: "Dit is geen sprookje"

18:50
KV Mechelen communiceert duidelijk richting de fans: dit zal er nog gebeuren deze mercato

KV Mechelen communiceert duidelijk richting de fans: dit zal er nog gebeuren deze mercato

19:00
Moussa N'Diaye is terug in het land na tragisch overlijden van jongere broer

Moussa N'Diaye is terug in het land na tragisch overlijden van jongere broer

19:20
Marc Wilmots heeft nog werk deze zomer: dit is zijn laatste verwachte project deze mercato

Marc Wilmots heeft nog werk deze zomer: dit is zijn laatste verwachte project deze mercato

18:40
Bondscoach Rudi Garcia verrast: deze JPL-spelers zitten in de voorselectie van de Rode Duivels

Bondscoach Rudi Garcia verrast: deze JPL-spelers zitten in de voorselectie van de Rode Duivels

18:20
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/08: Stulic

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/08: Stulic

18:00
De kassa rinkelt: 'Charleroi vangt vijf miljoen euro voor aanvaller'

De kassa rinkelt: 'Charleroi vangt vijf miljoen euro voor aanvaller'

18:00
2
Silvio Proto neemt het op voor Standard-speler: "Dit is niet normaal, hij moet meer respect afdwingen"

Silvio Proto neemt het op voor Standard-speler: "Dit is niet normaal, hij moet meer respect afdwingen"

17:20
OFFICIEEL: KV Mechelen haalt versterking bij Lierse

OFFICIEEL: KV Mechelen haalt versterking bij Lierse

17:40
1
Standard-coach Rednic staat onder druk: dit is wat het bestuur ervan vindt

Standard-coach Rednic staat onder druk: dit is wat het bestuur ervan vindt

17:00
3
Peter Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Het deed pijn aan de ogen"

Peter Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Het deed pijn aan de ogen"

16:30
2
Vanderbiest zal vloeken: KV Mechelen-aanvaller maanden uit met zware blessure

Vanderbiest zal vloeken: KV Mechelen-aanvaller maanden uit met zware blessure

16:00
Eredivisie-club strijdt met Zwitserse ploeg om sterkhouder van RAAL: club heeft duidelijk standpunt ingenomen

Eredivisie-club strijdt met Zwitserse ploeg om sterkhouder van RAAL: club heeft duidelijk standpunt ingenomen

15:30
1
'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag'

'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag'

13:15
19
Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst Reactie

Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst

14:10
2
'Transferstrijd om Lammens barst helemaal los: Europese topclub wil Manchester United een hak zetten'

'Transferstrijd om Lammens barst helemaal los: Europese topclub wil Manchester United een hak zetten'

14:20
8
Filip Joos haalt snoeihard uit naar de VAR: "Dit is echt niet te geloven, lachwekkend, onwaarschijnlijk"

Filip Joos haalt snoeihard uit naar de VAR: "Dit is echt niet te geloven, lachwekkend, onwaarschijnlijk"

15:00
7
'Club Brugge schakelt door en wil nog defensieve versterking in huis halen'

'Club Brugge schakelt door en wil nog defensieve versterking in huis halen'

10:00
Burgess slaat met de vuist op tafel voor match tegen Anderlecht: "We moeten eerlijk zijn..."

Burgess slaat met de vuist op tafel voor match tegen Anderlecht: "We moeten eerlijk zijn..."

14:00
Westerlo krijgt transferdomper te verwerken: Inter Milan zegt nee

Westerlo krijgt transferdomper te verwerken: Inter Milan zegt nee

13:30
1
KSC Lokeren mist start compleet in Challenger Pro League: grijpt bestuur in?

KSC Lokeren mist start compleet in Challenger Pro League: grijpt bestuur in?

13:45
4
'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

08:41
1
Zeer vervelende, en onverwachte, blessure bij Union voor match tegen Anderlecht

Zeer vervelende, en onverwachte, blessure bij Union voor match tegen Anderlecht

12:40
KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst

KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst

13:00
3
🎥 Emma Heesters (vriendin van ex-speler Antwerp en Anderlecht) grapt met Nederlandse presentator na vraag over duet De derde helft

🎥 Emma Heesters (vriendin van ex-speler Antwerp en Anderlecht) grapt met Nederlandse presentator na vraag over duet

12:20
'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil

'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil

11:45
19
Heeft Standard een toekomstige Rode Duivel verkocht? Rudi Garcia heeft hem zeker op het oog

Heeft Standard een toekomstige Rode Duivel verkocht? Rudi Garcia heeft hem zeker op het oog

12:00
3
"We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland

"We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland

11:00
1
Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet

Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet

10:30
3
Thibaut Courtois krijgt nieuwe rol in doel, maar houdt ook tegen Dendoncker de netten schoon

Thibaut Courtois krijgt nieuwe rol in doel, maar houdt ook tegen Dendoncker de netten schoon

11:20
Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

10:45
1
Afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi: 'Persoonlijke overeenkomst bereikt'

Afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi: 'Persoonlijke overeenkomst bereikt'

09:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Club Brugge-aanvaller mag na amper één seizoen alweer beschikken Demogorgon Demogorgon over Bondscoach Rudi Garcia verrast: deze JPL-spelers zitten in de voorselectie van de Rode Duivels Didierke31 Didierke31 over De kassa rinkelt: 'Charleroi vangt vijf miljoen euro voor aanvaller' Soloria Soloria over 'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil TIGERMANIA TIGERMANIA over 'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag' Birger J. Birger J. over 'Transferstrijd om Lammens barst helemaal los: Europese topclub wil Manchester United een hak zetten' MALYNWA MALYNWA over OFFICIEEL: KV Mechelen haalt versterking bij Lierse Dirk1897 Dirk1897 over Peter Vandenbempt hard voor Belgische topclub: "Het deed pijn aan de ogen" trivece trivece over KSC Lokeren mist start compleet in Challenger Pro League: grijpt bestuur in? Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Standard-coach Rednic staat onder druk: dit is wat het bestuur ervan vindt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved