Club Brugge-aanvaller mag na amper één seizoen alweer beschikken

Club Brugge rekent niet meer op Gustaf Nilsson. Vorig seizoen werd hij nog overgenomen van Union, maar nu mag de aanvaller alweer vertrekken. De jonge Kaye Furo zou derde spits worden bij Blauw-Zwart.

Vorig seizoen plukte Club Brugge de aanvalsleider van titelconcurrent Union weg. Gustaf Nilsson maakte de overstap voor bijna 6,5 miljoen euro en moest spits nummer één worden bij Blauw-Zwart.

Maar zo liep het uiteindelijk niet. Hoewel de Zweed in zijn eerste weken de weg naar doel nog wel wist te vinden, zakte hij daarna, mede door blessures, steeds verder weg in de pikorde. En nu is hij zelfs totaal overbodig.

Nilsson mag vertrekken

Volgens Het Nieuwsblad mag Nilsson vertrekken bij Club Brugge. De aanvaller maakte dit seizoen nog geen enkele keer zijn opwachting. Aan het begin van het seizoen was hij nog geblesseerd, maar de laatste wedstrijden maakte hij wel steeds deel uit van de selectie. Maar tot speelminuten kwam het nog niet.

En nu zou Club hem dus effectief van de hand willen doen. Het zal hopen nog een deel van de investering van vorig jaar te kunnen recupereren. Nilsson wist in 42 wedstrijden 11 keer te scoren voor de Bruggelingen, de laatste keer op 12 februari.

Geen nieuwe spits voor Club

Hoewel ze dus een spits van de hand willen doen, zou Club niet van plan zijn een nieuwe aanvaller binnen te halen. Het behoudt het vertrouwen in Romeo Vermant en Nicolo Tresoldi. Daarnaast zal de jonge Kaye Furo vermoedelijk worden doorgeschoven en voortaan de derde spits zijn van Blauw-Zwart.