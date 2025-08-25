De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

Verschillende verrassingen in de vijfde ronde van de Croky Cup. Opmerkelijk is de uitschakeling van RAEC Mons in Oudenaarde, terwijl Geer (D3 ACFF) bijna een sterke prestatie neerzette in Gullegem.

Een week na de vierde ronde vond afgelopen weekend de vijfde voorronde van de Belgische Beker plaats, de laatste voor de toetreding van de Challenger Pro League-teams tot de competitie.

Wat de resultaten betreft, opmerkelijk was de uitschakeling van RAEC Mons (D1 ACFF) op het veld van KSV Oudenaarde (D2 VV), en ook die van RFC Meux (D1 ACFF) tegen de underdog van deze vijfde ronde, K.V.C. de Toek. Borsbeke (P1 Oost-Vlaanderen).

Daarentegen behaalde Arquet (D3 ACFF) een mooie prestatie door zich te kwalificeren tegen Cappellen (D2 VV), en RCS Brainois (D2 ACFF) won van Crossing Schaerbeek (D1 ACFF). Tot slot kwam Geer (D3 ACFF) dicht bij een prestatie tegen Gullegem (D2 VV) maar werd uitgeschakeld door strafschoppen.

Resultaten van de vijfde ronde van de Croky Cup

Tempo Overijse (D3 VV) - Re. Un. Tubize-Braine-Le-Comte (D1 ACFF) 0-4

Eendracht Termien (D2 VV) - K.V.K. Westhoek (D2 VV) 2-0

KFC Voorde-Appelterre (D3 VV) - V.K. Ninove (D1 VV) 1-3

K.SK. Heist (D2 VV) - K.F.C. Nijlen (D2 VV) 2-0

R. Knokke F.C. (D1 VV) - K.V.V. Thes Sport Tessenderlo (D1 VV) 1-0

R. Excelsior Virton (D1 ACFF) - Sporting Hasselt (D1 VV) 3-3 (5-4)

K. Lyra-Lierse Berlaar (D1 VV) - RFC Wetteren (D2 VV) 2-2 (2-4)

K. Londerzeel S.K. (D2 VV) - K. Diegem Sport (D1 VV) 2-1

Hoogstraten V.V. (D1 VV) - K.S.V. Diksmuide (D2 VV) 2-1

R.C.S. Brainois (D2 ACFF) - Crossing Schaerbeek (D1 ACFF) 3-2

EWS Schoonbeek-Beverst (D3 VV) - K.F.C. Dessel Sport (D1 VV) 1-2

R.F.C. Meux (D1 ACFF) - K.V.C. de Toek. Borsbeke (OVl-1) 1-2

K.V.C. Jong Lede (D3 VV) - Sportief Rotselaar (D2 VV) 2-0

R. Cappellen F.C. (D2 VV) - R. Arquet F.C. (D3 ACFF) 0-0 (1-4)

R.O.C. Meix Dt-Virton (D3 ACFF) - Belisia Bilzen SV (D1 VV) 0-4

E.S.F.C. du Geer (D3 ACFF) - Football Club Gullegem (D2 VV) 1-1 (4-5)

K.S.V. Oudenaarde (D2 VV) - Renaissance A.E.C. Mons (D1 ACFF) 1-0

Entente Acren Lessines (D2 ACFF) - K.F.C. Merelbeke (D1 VV) 1-2

K.F.C. Houtvenne (D1 VV) - R.U.S. Binche (D2 ACFF) 2-1

In de zesde ronde, waar de Challenger Pro League-teams hun intrede zullen doen, zal Arquet naar Heist reizen, Tubize-Braine Wetteren ontvangen, Virton Beerschot uitdagen, RWDM Brussels naar Dessel gaan, Seraing naar Houtvenne en Olympic Charleroi naar RCS Brainois.

AS Eupen treft de underdog K.V.C. de Toek. Borsbeke, terwijl Francs Borains naar Ninove gaan en RFC Liège naar Gullegem. Deze wedstrijden zullen plaatsvinden op zondag 7 september, tijdens de internationale pauze. Bekijk alle wedstrijden van deze zesde ronde hieronder.

Wedstrijden van de zesde ronde van de Croky Cup

K.SK. Heist (D2 VV) - R. Arquet F.C. (D3 ACFF)

Re. Un. Tubize-Braine-Le-Comte (D1 ACFF) - RFC Wetteren (D2 VV)

K.V.C. Jong Lede (D3 VV) - Eendracht Termien (D2 VV)

R. Excelsior Virton (D1 ACFF) - Beerschot V.A. (II)

Belisia Bilzen SV (D1 VV) - KSC Lokeren-Temse (II)

K.F.C. Dessel Sport (D1 VV) - Racing White Daring Molenbeek (II)

R. Knokke F.C. (D1 VV) - Lommel SK (II)

K.F.C. Houtvenne (D1 VV) - FC Seraing (II)

R.C.S. Brainois (D2 ACFF) - R. Olympic Club Charleroi (II)

K.S.V. Oudenaarde (D2 VV) - K. Patro Eisden Maasmechelen (II)

K.V.C. de Toek. Borsbeke (OVl-1) - KAS Eupen (II)

Hoogstraten V.V. (D1 VV) - K.V.R.S. Waasland-SK Beveren (II)

V.K. Ninove (D1 VV) - Francs Borains (II)

K.F.C. Merelbeke (D1 VV) - Koninklijke Lierse Sportkring (II)

K. Londerzeel S.K. (D2 VV) - K.V. Kortrijk (II)

Football Club Gullegem (D2 VV) - R.F.C. de Liège (II)