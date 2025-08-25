Eredivisie-club strijdt met Zwitserse ploeg om sterkhouder van RAAL: club heeft duidelijk standpunt ingenomen

Samuel Gueulette staat in de belangstelling bij twee buitenlandse clubs. Een transfer lijkt echter niet in de plannen van La Louvière te zitten.

Samuel Gueulette raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen KAA Gent op 2 augustus en moest na een half uur het veld verlaten. Vanwege een blessure aan de hamstrings heeft hij de volgende twee wedstrijden van zijn team gemist, tegen Charleroi en Sint-Truiden.

Afgelopen zondag maakte hij zijn terugkeer in de wedstrijd tegen Union Saint-Gilloise. De 25-jarige Rwandese middenvelder kwam het veld op en speelde een kwartier.



De speler die in 2021 bij La Louvière kwam, is een van de sleutelfiguren van de promovendus. Zijn spel blijft niet onopgemerkt en trekt de interesse van verschillende buitenlandse ploegen.

Volgens Sudinfo worden twee clubs nadrukkelijk genoemd: Servette (Zwitserland) en Heerenveen (Nederland). La Louvière wil hem echter niet laten gaan.

Zijn contract loopt af aan het einde van het seizoen, op 30 juni 2026. Het zou binnenkort verlengd kunnen worden zodat hij op de lange termijn een sleutelspeler van de club blijft.