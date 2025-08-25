Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

Jong Genk bleef zaterdagavond steken op een 0-0-gelijkspel tegen RFC Seraing. De wedstrijd kende een cruciaal moment in de tweede helft, toen een doelpunt van Mirisola werd afgekeurd.

In minuut 68 kreeg Jong Genk een vrije trap na een tweede gele kaart voor Seraing-speler Diarra. Robin Mirisola trapte de bal rechtstreeks in de bovenhoek, maar het doelpunt werd door scheidsrechter Jacoby afgekeurd.

Geen logische uitleg

De reden: aanvoerder De Wannemacker zou op minder dan een meter van de muur van Seraing hebben gestaan. De beslissing leidde tot verwarring en frustratie bij de Genkse staf. Coach Johan Van Rumst uitte na afloop zijn onbegrip over de beslissing van de scheidsrechter.

“Wij hebben geen logische uitleg gekregen waarom dat doelpunt niet telt,” verklaarde hij tegenover Het Belang van Limburg. “Bizar, want Mirisola trapte hem er mooi in. Vorige week kregen wij rood en scoorde Beveren uit de vrije trap. Vandaag gebeurde het omgekeerde, maar de ref dacht daar anders over.”

Frustratie

Ook doelman Lucca Brughmans reageerde teleurgesteld. Volgens hem had de scheidsrechter vooraf moeten ingrijpen als de afstand tussen speler en muur niet reglementair was. “Als dat zo was, waarom gaf de scheidsrechter dat vooraf niet aan? Waarom zette hij onze speler dan niet op de juiste afstand? Nu liet hij gebeuren en keurde hij het doelpunt achteraf af. Dat is frustrerend.”

De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 0-0, waardoor Jong Genk zijn eerste punt van het seizoen pakte. Toch bleef de nasmaak bitter, gezien het gevoel dat een geldig doelpunt werd onterecht afgekeurd. Jong Genk trekt volgend weekend naar Roeselare voor de confrontatie met Club NXT. De ploeg hoopt daar sportieve revanche te nemen en de frustratie weg te laten vloeien.