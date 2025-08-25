Marco Kana trekt vol vertrouwen richting Athene: "Getoond dat we niet bang hoeven te zijn"

Marco Kana trekt vol vertrouwen richting Athene: "Getoond dat we niet bang hoeven te zijn"
Foto: © photonews

Weinigen hadden gedacht dat hij dit seizoen zo'n belangrijke rol zou krijgen. Marco Kana is de voorbije weken uitgegroeid tot vaste basispion bij Anderlecht. De 22-jarige Kana heeft de voorbije jaren een hobbelig parcours afgelegd: "Ik vreesde zelfs even voor mijn carrière."

Naar alle waarschijnlijkheid zal Marco Kana ook komende donderdag weer in de basiself van Besnik Hasi te vinden zijn. De centrale verdediger heeft zich dit seizoen volledig gerehabiliteerd en is amper weg te denken uit de ploeg van de Brusselaars.

Nochtans waren de voorbije jaren geen pretje voor Kana, die zes jaar geleden naast Vincent Kompany debuteerde voor de hoofdmacht van Anderlecht. In een gesprek met Het Laatste Nieuws spreekt de verdediger onder meer over zijn hobbelig parcours.

Lees ook... Moussa N'Diaye is terug in het land na tragisch overlijden van jongere broer

"Ik was enkele keren hervallen in dezelfde blessure. Telkens opnieuw revalideren was enorm zwaar, vooral mentaal. Op een gegeven moment vreesde ik zelfs voor mijn carrière", vertelt de 22-jarige Kana.

Praatje slaan met de scheidsrechter

Nu hij, ondertussen al meer dan een jaar, blessurevrij is, groeit Kana uit tot een belangrijke factor in de verdediging bij Anderlecht: "De trainer verwacht van mij zelfs dat ik ga praten met de scheidsrechter als dat nodig is. Voor Colin Coosemans, de eigenlijke kapitein, is dat niet altijd makkelijk. En de coach heeft die taak aan mij toevertrouwd."

Als kind van het huis weet Kana ook hoe belangrijk de wedstrijd van komende donderdag tegen AEK Athene is. "Aan een eventuele uitschakeling wil ik zelfs niet denken. We hebben getoond dat we niet bang hoeven te zijn van de Grieken. We zullen klaar zijn voor de return", sluit Kana vol vertrouwen af.

