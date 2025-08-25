Moussa N'Diaye is terug in het land na tragisch overlijden van jongere broer

Moussa N'Diaye, de linksachter van Anderlecht, is op maandag teruggekeerd naar ons land. Hij had de club enkele dagen verlaten om af te reizen naar zijn thuisland Senegal, nadat zijn jongere broer om het leven was gekomen.

Anderlecht speelde afgelopen donderdag gelijk (1-1) tegen het Griekse AEK Athene. Dat deed het zonder Moussa N'Diaye, die was afgereisd naar Senegal om afscheid te nemen van zijn jongere broer.

De 13-jarige Alpha verdronk vorige week aan het strand van Dakar. N'Diaye trok naar zijn thuisland om afscheid te nemen en zijn familie te ondersteunen. Logischerwijs was hij dus enkele dagen niet inzetbaar voor zijn Brusselse werkgever.

N'Diaye terug op Neerpede

Op maandag is N'Diaye teruggekeerd naar België. Dat meldt Het Nieuwsblad. De Senegalese international trainde al een eerste keer, weliswaar individueel. Met de groep trainen zal voor later deze week zijn.

Of N'Diaye speelklaar zal zijn voor de belangrijke terugwedstrijd in Athene van komende donderdag, is nog onduidelijk. De linksachter zal hoe dan ook meereizen naar Griekenland. Maar of hij ook minuten zal maken is, afwachten.

Tijdens de heenwedstrijd van afgelopen donderdag stak de Anderlecht-aanhang N'Diaye een hart onder de riem. Na dertien minuten weerklonk er in het Lotto Park een minuut lang applaus om de overleden Alpha te eren.