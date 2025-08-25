Transfernieuws en Transfergeruchten 25/08

'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

KAA Gent heeft een officieel bod uitgebracht op de Ivoriaanse verdediger N'Tamon Elie Ahouonon, maar kreeg nul op het rekest van SCU Torreense. Ook andere Europese clubs, waaronder Benfica, volgen het dossier op de voet. (Lees meer)