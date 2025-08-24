Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Balikwisha - Lammens

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Balikwisha - Lammens
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 24/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Balikwisha - Lammens

Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

Antwerp is één van de topclubs die dit weekend wel moet spelen, maar zal dat wel doen zonder twee van zijn sterkhouders. Senne Lammens en Michel-Ange Balikwisha werden immers niet opgenomen in de selectie. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08

Meer nieuws

David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht

David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht

09:00
🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis Interview

🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis

08:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Balikwisha - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Balikwisha - Lammens

08:20
Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

08:20
1
Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"

Benito Raman spreekt klare taal over zijn toekomst: "Een paar weken geleden mijn akkoord gegeven"

07:00
Trump zet FIFA-voorzitter voor dilemma nu hij Poetin wil uitnodigen voor WK 2026

Trump zet FIFA-voorzitter voor dilemma nu hij Poetin wil uitnodigen voor WK 2026

06:30
1
Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

Dit heeft Hannes Van Der Bruggen te zeggen over spitsen na knappe 0-3 overwinning op Sclessin

23:30
VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

VAR in hoofdrol, rode kaart als omslagpunt: STVV knalt voorbij Zulte Waregem naar leiding

22:42
Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

Johan Boskamp ziet opties voor de Rode Duivels: "Een straffe transfer"

23:00
Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding

22:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Dessers - Kandouss - Okoh Boniface - Carrasco - Amoura - Lammens

21:40
Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

Alle resultaten uit de Challenger Pro League van vanavond op een rijtje

21:58
'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

21:40
1
David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

David Hubert spreekt openhartig over zijn tijd en ontslag bij Anderlecht én breekt lans voor Vandenhaute

21:24
Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

21:20
Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

Ivan Leko spreekt klare taal over Bart Verhaeghe: "Ik vond dat net leuk"

21:00
1
Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest

20:54
2
Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

Cercle Brugge heeft maar één helft nodig om een onmondig Standard Luik op de knieën te dwingen

20:12
Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?"

20:30
3
🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

🎥 Bekijk de goal! Kevin De Bruyne scoort bij debuut voor Napoli in Serie A-opener tegen Sassuolo

20:03
'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

'Deal nabij: KAA Gent onderhandelt over definitieve transfer voor overbodige speler'

19:30
Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

Na de zware blessure: Geoffry Hairemans pint één datum vast in zijn agenda

19:00
2
📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

📷 Dit had niemand zien aankomen: probleem duikt op bij medische proeven van Boniface

18:30
Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

Keert Yannick Carrasco terug naar Europa?

18:00
Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

Pieter Gerkens legt alle details over vertrek bij KAA Gent op tafel

17:30
3
📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

📷 'Geen extra miljoenen voor Union SG: transfer van ex-speler gaat niet door'

17:00
Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

Winger spreekt honderduit over zijn transfer van Club Brugge naar Kortrijk

16:45
📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet'

16:15
49
Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

Ivan Leko moet niet weten van betutteling: "Ik kan dat toch niet elke week doen?"

16:00
2
Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

Opvallend: ex-spits Kortrijk, Standard en Anderlecht gaat in vierde klasse voetballen om zijn jeugdploeg te helpen

15:30
KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

KVM laat zich horen over blessure Hairemans en bewogen afscheid Foulon: "In ogen van supporters ben je goed of slecht"

15:15
2
🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

🎥 En daar is opnieuw een groeibriljant van Club Brugge die indruk maakt met heerlijke goal

15:15
Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

Prychynenko komt met heerlijke quote na match tegen jonkies van Club NXT

15:00
'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

14:30
4
Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

Messoudi legt uit waarom nieuwe spits Vula van Beerschot nog niet kan spelen

14:00
1
Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

Mo Messoudi zegt waar het op staat na nieuw puntenverlies voor Beerschot

13:45
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 13:30 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 18:30 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

bardolino bardolino over Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen Standard 2.0 Standard 2.0 over 🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis See you Essevee See you Essevee over Zulte Waregem - STVV: 0-2 Oisin Oisin over Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten jawaddedadde jawaddedadde over Boskamp komt met lovende woorden voor Hasi maar sakkert verschrikkelijk over één ding Impala Impala over KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord Swakken Swakken over Beveren moet tot het gaatje, maar zet wel druk op Kortrijk en de rest Swakken Swakken over 🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League? Standard 2.0 Standard 2.0 over Daniel Van Buyten doet boekje open over gang van zaken bij Standard: "Of Wilmots me wil?" SeniorClub SeniorClub over Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved