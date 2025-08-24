📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

Een opvallende wending in het dossier rond Hugo Gambor: de centrale verdediger van KAA Gent zag een transfer naar Kasımpasa SK onverwacht afspringen. De Turkse club trok zich terug na het ontvangen van medische informatie die achteraf onjuist bleek.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Kasımpasa SK de onderhandelingen met KAA Gent stopgezet nadat Shota Arveladze uit Belgische hoek vernam dat Gambor met een knieblessure zou kampen.

Blessure

Op basis van die informatie besloot de club af te zien van verdere gesprekken. Opmerkelijk is dat Gambor op dit moment niet geblesseerd is, zo is Tavolieri overtuigd. De oorsprong van de foutieve informatie is niet duidelijk, maar roept vragen op over de communicatie tussen betrokken partijen.

Gambor, 21 jaar, geldt als een overbodige speler binnen de Gentse A-kern. Trainer Ivan Leko rekent niet meer op hem, omdat hij met zijn hoofd niet bij de club zit. De speler kwam dit seizoen nog niet in actie en werd eerder al gelinkt aan een vertrek.

De verdediger doorliep de jeugdopleiding van de club en speelde vorig seizoen voornamelijk bij Jong Gent in de Challenger Pro League. Een transfer naar Turkije leek een logische stap in zijn ontwikkeling, maar wordt nu abrupt geannuleerd.

Blokkering

De afwijzing door Kasımpasa SK betekent een nieuwe impasse in het dossier-Gambor. KAA Gent was bereid mee te werken aan een definitieve overstap en had de voorwaarden afgestemd op een snelle afronding. Door de onverwachte terugtrekking van de Turkse club moet Gent op zoek naar alternatieve pistes.