Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 23/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren beleeft moeilijke momenten in Duitsland. De Belgische middenvelder zat niet in de selectie van RB Leipzig voor het openingsduel tegen Bayern München (6-0), en volgens transferspecialist Sacha Tavolieri rekent de club voorlopig niet op hem. (Lees meer)

Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

Michel-Ange Balikwisha lijkt eindelijk op weg naar Celtic. Zoals we een maand geleden al schreven, is de Antwerp-aanvaller een prioriteit voor Brendan Rodgers, die zijn aanvalslinie wil versterken. (Lees meer)

Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

Mario Stroeykens zijn situatie is wel heel moeilijk geworden bij Anderlecht. Het ooit zo geprezen jeugdtalent komt amper nog van de bank af en een transfer lijkt de enige oplossing, maar... (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

10:30
Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht"

10:30
1
Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

10:30
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord Interview

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest krijgt de vraag of Antwerp nog wel Play-off 1-materiaal is: dit is zijn antwoord

10:15
Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

Bij Genk zien ze het belang van Europa League voor hun eigen jeugd: "Kan hen triggeren"

09:30
Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

09:00
3
De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

De perfectionist in Vincent Kompany slaat terug naar criticasters na 6-0: "Er kunnen nog drie dingen beter"

08:40
Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

08:20
1
Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

Geoffry Hairemans vertelt over zijn eerste zware blessure op het slechtst mogelijke moment

08:00
4
Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app

07:45
8
Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen"

07:34
6
Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten

07:00
6
'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

'KRC Genk krijgt goed nieuws over overbodige pion'

06:30
Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club

23:00
4
Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

Antonio Conte reageert voor het eerst op blessure van Romelu Lukaku

22:30
Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij" Interview

Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij"

22:15
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Hautekiet - Leunga Leunga - Oumar Konate - Faes - De Sart - Balde - Furo

21:20
🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League?

21:56
9
Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN

21:40
17
📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

21:20
1
Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

21:00
3
Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

Standard Luik staat op het punt om zijn grootste talent te verliezen

20:40
📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

📷 Plaatjes kijken: de nieuwe look van Arthur Vermeeren (en de bus nemen is verleden tijd)

20:20
4
'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

'RSC Anderlecht duwt door: paarswit wil dubbel van marktwaarde van transfertarget bieden'

20:00
5
'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

'Nog een deal in de maak? Topclub meldt zich voor Wout Faes'

19:40
📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

📷 'Cercle Brugge strijkt zes miljoen euro op voor vertrek van sterkhouder'

19:20
7
"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan Interview

"We hebben een kern zonder aanvaller" - Nieuwe blessure bij Standard, Rednic kondigt wissel aan

19:00
5
Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

Drukke week voor Anderlecht, Antwerp, Club en Genk? Nog 11 dagen om een topdeal te verwezenlijken

18:30
1
Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier

Voorzitter van Lille spreekt klare woorden over vertrek van Thomas Meunier

18:00
Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

Als zelfs de tegenstander nu al Nathan De Cat begint te bewieroken...

17:40
Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

Wordt dit de wel héél onverwachte revelatie van het JPL-seizoen?

17:20
4
Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

Antwerp-trainer Stef Wils moest twee keer onverwacht ingrijpen en zoekt naar de reden

17:00
3
Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel" Reactie

Nathan De Cat blijft grote indruk maken bij Anderlecht: "Wacht maar, hij gaat nog iets toevoegen aan zijn spel"

16:15
Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

Club Brugge verlengt contract van middenvelder die alle jeugdreeksen doorliep tot 2029

16:19
1
Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

16:00
Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

Nog één hoop voor klanten telco's om daar Belgisch voetbal te zien: "Dat kan sneeuwbaleffect veroorzaken"

15:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 20:45 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Situatie lijkt niet meer te veranderen: Belgisch voetbal dit seizoen waarschijnlijk enkel op DAZN-app Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Ivan Leko zegt ongezouten zijn mening aan zijn bestuur: "Als het slecht is, is het slecht" Soloria Soloria over Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha Dirk ie Dirk ie over 🎥 Wat presteerden Patro Eisden en Beerschot tegen beloftenploegen in Challenger Pro League? kukeluku kukeluku over Paul Van Himst voelt zich in de steek gelaten door miserie bij DAZN fcb d fcb d over Van Der Elst is duidelijk: op dit waanzinnige plan zitten supporters van Anderlecht en Club Brugge niet te wachten TIGERMANIA TIGERMANIA over Het ziet er niet goed uit: DAZN en telecombedrijven lijken niet meer te geloven TIGERMANIA TIGERMANIA over Supporters van KSC Lokeren schrijven straffe open brief aan bestuur van de club LordJozef LordJozef over Roep om Union-speler bij de Rode Duivels te nemen wordt steeds groter: "Minder fitte spelers kregen hun kans" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Benito Raman, de levensgenieter: "Respect voor mensen die werken voor 2000 euro, maar daarmee zal ik niet rondkomen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved