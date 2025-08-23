Transfernieuws en Transfergeruchten 23/08: Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 23/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Vermeeren - Balikwisha - Stroeykens

Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren beleeft moeilijke momenten in Duitsland. De Belgische middenvelder zat niet in de selectie van RB Leipzig voor het openingsduel tegen Bayern München (6-0), en volgens transferspecialist Sacha Tavolieri rekent de club voorlopig niet op hem. (Lees meer)

Straf! Antwerp lijkt nog stevige transfersom uit de brand te slepen voor Michel-Ange Balikwisha

Michel-Ange Balikwisha lijkt eindelijk op weg naar Celtic. Zoals we een maand geleden al schreven, is de Antwerp-aanvaller een prioriteit voor Brendan Rodgers, die zijn aanvalslinie wil versterken. (Lees meer)

Van de nieuwe Tielemans naar... zo snel mogelijk een transfer: Anderlecht-jeugdproduct zit in complexe situatie

Mario Stroeykens zijn situatie is wel heel moeilijk geworden bij Anderlecht. Het ooit zo geprezen jeugdtalent komt amper nog van de bank af en een transfer lijkt de enige oplossing, maar... (Lees meer)