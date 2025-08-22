Transfernieuws en Transfergeruchten 22/08: Furo - Kandouss

Voor het te laat is: Club Brugge wil contract van talent verlengen

De prestaties van Kaye Furo wekken interesse op van verschillende clubs. Club Brugge wil hem laten verlengen om een vroegtijdig vertrek te voorkomen. (Lees meer)

Ivan Leko ruimt op: Gent-coach rekent ook niet meer op deze Buffalo

Ismaël Kandouss zit op een zijspoor en moet KAA Gent verlaten. De Marokkaanse centrale verdediger, die vorig seizoen al uitgeleend was, heeft Ivan Leko niet overtuigd. (Lees meer)