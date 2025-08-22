📷 'Heeft dit wel zin? Franse club toont interesse voor sterkhouder van Standard'

Stade Reims heeft volgens transferjournalist Sacha Tavolieri concrete belangstelling voor Ibe Hautekiet. De verdediger van Standard Luik staat op een shortlist om de achterhoede van de club te versterken.

Volgens een bericht van Sacha Tavolieri op het sociale platform X behoort Hautekiet tot een beperkte lijst van spelers die Reims overweegt voor een defensieve versterking. Er is op dit moment nog geen formeel bod uitgebracht door de Franse club.

Met het oog op bredere rotatiemogelijkheden en defensieve stabiliteit zoekt de club naar jonge, ontwikkelbare spelers met ervaring op het hoogste niveau. Hautekiet, die zich bij Standard Luik heeft opgewerkt tot een vaste waarde, past binnen dat profiel.

Hautekiet wil blijven

Ondanks de belangstelling vanuit Frankrijk heeft Hautekiet recent duidelijk gemaakt dat hij zijn toekomst voorlopig bij Standard ziet. In hetzelfde bericht van Tavolieri wordt benadrukt dat de speler “recentelijk en duidelijk de wil heeft uitgesproken om bij RSCL te blijven”.

Die houding kan een rem zetten op eventuele onderhandelingen, tenzij Standard zelf besluit om mee te werken aan een transfer. Afwachten dus of er concrete onderhandelingen volgen tussen beide clubs over Hautekiet.

Hautekiet ligt nog tot medio 2027 onder contract op Sclessin. De West-Vlaming heeft volgens Transfermarkt op dit moment een marktwaarde van 3,5 miljoen euro.