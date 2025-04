Standard-speler heeft grote plannen op Sclessin: "Ik wil bij de club blijven en een belangrijke speler worden"

Bij Standard zouden er deze zomer iets minder transfers moeten zijn dan in voorgaande mercato's. Tijdens een persconferentie op vrijdag bevestigde Ibe Hautekiet zijn intentie om bij de club te blijven en een onmisbare pion te worden.

Standard is nog steeds actief in de Europe Play-offs en strijdt nog mee voor een Europees ticket, ondanks een slechte start. In Luik, net als elders, begint men al voorzichtig met de voorbereidingen voor het volgende seizoen.

Matricule 16 doet dit natuurlijk in een moeilijkere context, aangezien de overname van de club nog in ontwikkeling is. Het huidige bestuur heeft echter al stappen ondernomen door de opties van Dennis Ayensa en Ilay Camara te lichten. Het is nog niet bekend of deze twee spelers volgend seizoen nog voor de club spelen. Ayensa zal waarschijnlijk blijven, maar Ilay Camara wordt goed in de gaten gehouden en zou mogelijk voor een hoger bedrag kunnen vertrekken.

Een ding is zeker, Standard zal komend seizoen meer spelers onder contract hebben dan aan het einde van het vorige seizoen, waardoor het werk tijdens de zomerse transferperiode minder omvangrijk zal zijn. Spelers die dit seizoen hebben laten zien wat ze waard zijn, zoals Ibe Hautekiet, zullen ook willen bevestigen en zo het bestuur in staat stellen om niet nog een extra speler op die positie aan te trekken.

De centrale verdediger van de Rouches sprak vrijdag tijdens een persconferentie over de voorbereiding op de wedstrijd tegen Westerlo. Hij uitte ook zijn mening over de huidige situatie van de club. "Natuurlijk hebben we het nieuws gevolgd, maar we willen ons alleen concentreren op het veld. Ik begin aan mijn vierde seizoen hier, dit is de eerste keer dat we meer dan elf spelers hebben bij de hervatting. In voorgaande seizoenen begonnen we altijd met tien of vijftien spelers van SL16 FC."

Oorspronkelijk bedoeld als invaller is Ibe Hautekiet, in de loop der weken, de meest betrouwbare verdediger in de ogen van Ivan Leko geworden. Aan zijn kant wil hij zijn weg blijven volgen en een nog belangrijkere rol opnemen in het komende seizoen.

"Volgend jaar zal ik er nog steeds zijn en ik hoop een belangrijke speler te worden. Dit seizoen was ik meer een jonge speler aan wie een kans werd gegeven, het tweede seizoen is er om te bevestigen. Ik ben blij dat ik heb kunnen laten zien wat ik kan en ik wil op dit pad blijven voortgaan."