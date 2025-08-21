Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Courtois - Trossard - Janssen - Eze
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Op 21/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Courtois - Trossard - Janssen - Eze
'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'
Real Madrid is in vergevorderde onderhandelingen met Thibaut Courtois over een contractverlenging. De club en de doelman hebben een mondeling akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis van twee seizoenen. (Lees meer)
Foto: © photonews
'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'
De Nederlandse spits Vincent Janssen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar PSV Eindhoven. De club uit de Eredivisie zou hem willen aantrekken als versterking in de aanvalslinie. (Lees meer)
Slecht nieuws voor Trossard? Arsenal zou zijn plannen kunnen verstoren
Leandro Trossard dacht zijn verhaal bij Arsenal te verlengen, maar de interesse van de Gunners in Eberechi Eze zou de zaken kunnen veranderen. (Lees meer)
