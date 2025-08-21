Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Courtois - Trossard - Janssen - Eze

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 21/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Courtois - Trossard - Janssen - Eze

'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

Real Madrid is in vergevorderde onderhandelingen met Thibaut Courtois over een contractverlenging. De club en de doelman hebben een mondeling akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis van twee seizoenen. (Lees meer)