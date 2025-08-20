Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Batubinsika - Balikwisha

'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

William Balikwisha heeft een concrete aanbieding ontvangen van Maccabi Tel Aviv. De Israëlische topclub wil de aanvallende middenvelder van OH Leuven vastleggen met een driejarig contract. (Lees meer)