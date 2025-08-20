Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Batubinsika - Balikwisha
Foto: © Photonews
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 20/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Batubinsika - Balikwisha
'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'
William Balikwisha heeft een concrete aanbieding ontvangen van Maccabi Tel Aviv. De Israëlische topclub wil de aanvallende middenvelder van OH Leuven vastleggen met een driejarig contract. (Lees meer)
'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'
Royal Antwerp FC is op zoek naar de nodige versterking voor de defensie. Daarvoor komt het uit bij een ex-speler van Royal Antwerp FC. (Lees meer)
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08