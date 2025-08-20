📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

William Balikwisha heeft een concrete aanbieding ontvangen van Maccabi Tel Aviv. De Israëlische topclub wil de aanvallende middenvelder van OH Leuven vastleggen met een driejarig contract.

Maccabi Tel Aviv heeft William Balikwisha aangemerkt als prioritaire versterking voor het komende seizoen, zo meldt transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media.

William Balikwisha op weg naar Israël

De 26-jarige Congolese international, momenteel actief bij Oud-Heverlee Leuven, zou een driejarig contractvoorstel hebben ontvangen van de Israëlische club. De onderhandelingen tussen beide clubs zijn lopende en verlopen constructief.

Balikwisha maakte in de zomer van 2024 de overstap van Standard Luik naar OH Leuven, nadat hij zijn contract verbrak. Ondanks een wisselvallig debuutseizoen waarin hij 34 wedstrijden speelde en goed was voor twee doelpunten en één assist, blijft zijn profiel aantrekkelijk voor buitenlandse clubs.

Doorverkoopclausule voor Standard

OH Leuven staat open voor een vertrek van Balikwisha en werkt mee aan een mogelijke transfer. De prijs moet goed zijn, want Standard zou nog een doorverkoopclausule van 20 procent hebben.

Voor Balikwisha betekent een overstap naar Israël een nieuwe stap in zijn carrière. Na eerdere passages bij Anderlecht, Standard, Cercle Brugge en MVV Maastricht, biedt Maccabi Tel Aviv hem de kans op een rol binnen een club die jaarlijks meestrijdt om de landstitel en actief is in Europese competities.