Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

Victor Boniface is op weg naar AC Milan. De 24-jarige Nigeriaanse spits van Bayer Leverkusen heeft een akkoord bereikt met de Italiaanse club en ook op clubniveau is alles zo goed als rond.

De transfer zou een definitieve overstap betreffen, maar details over de financiële voorwaarden zijn nog niet bekend. Boniface verliet Union Saint-Gilloise twee jaar geleden voor een transfer van 22,6 miljoen euro naar Leverkusen.

Sindsdien heeft hij zich in de Bundesliga bewezen met sterke prestaties, ondanks enkele blessures. Zijn marktwaarde is inmiddels gestegen tot tussen de 30 en 40 miljoen euro, wat Milan een kans biedt om hem voor een relatief lagere prijs aan te trekken.

Blessure achter de rug

De interesse van AC Milan in Boniface is niet nieuw. Eerder dit jaar werden er al informele gesprekken gevoerd, maar de deal kwam toen niet van de grond. Nu lijkt de transfer opnieuw op de agenda te staan, met Boniface als een van de topkandidaten om de aanvalslinie van Milan te versterken.

Bij Leverkusen heeft Boniface het afgelopen seizoen 8 doelpunten gescoord in 19 Bundesliga-wedstrijden, ondanks een blessureperiode. Zijn fysieke kracht en snelheid maken hem een aantrekkelijke optie voor Milan, dat op zoek is naar een spits die het team kan aanvullen.

Dat Union een oog heeft voor goeie spitsen is al langer geweten. Na Franjo Ivanovic is het de tweede ex-spits van de Brusselaars die naar een topclub trekt.