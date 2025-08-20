'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na een wisselvallige periode in Milaan en terugkerende blessures in Wolfsburg, mikt Aster Vranckx op een nieuwe uitdaging.

Aster Vranckx worstelt om stabiliteit te vinden. Zijn vertrek van KV Mechelen naar Wolfsburg in 2021 moest zijn carrière naar het hoogste niveau tillen.

Een jaar later waagde de middenvelder zich aan een avontuur bij AC Milan. Uitgeleend om meer speeltijd te krijgen, wist hij Stefano Pioli nooit te overtuigen. Zijn passage in de Serie A was kort en zonder glans.

Sindsdien heeft pech zich gemengd in zijn traject. Terugkerende blessures, 143 dagen niet beschikbaar en slechts 15 gespeelde wedstrijden vorig seizoen. Vranckx zag zijn opmars hard getroffen worden.

Een nieuwe kans in Italië voor Aster Vranckx

Volgens La Gazzetta dello Sport zou Sassuolo bereid zijn om hem weer op pad te krijgen. De onderhandelingen met Wolfsburg zouden vergevorderd zijn en snel tot een einde kunnen komen. Voor de speler is dit de kans om zich te herpakken.

Vranckx zou weer vertrouwen kunnen vinden en continuïteit kunnen krijgen. Sassuolo heeft ervaring in het herlanceren van jonge talenten op zoek naar een tweede adem.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
VfL Wolfsburg
Sassuolo
Aster Vranckx

Meer nieuws

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

Dan toch nog iets positief: het slechtste scenario vermeden voor Romelu Lukaku

21:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Vranckx - Van Den Kerkhof - Okoh Boniface - Šutalo - Balikwisha

21:00
AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

AEK Athene-coach Nikolic heeft Anderlecht al héél goed bestudeerd: dit heeft hij te zeggen

21:20
Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

Standard en STVV zijn het oneens: transfer van middenvelder wordt heel moeilijk

20:40
Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast

20:20
1
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden"

20:00
3
OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

19:50
Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem

Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem

19:40
3
Ook Union-fans laten van zich horen: is dit de slechtste awayday in de Jupiler Pro League?

Ook Union-fans laten van zich horen: is dit de slechtste awayday in de Jupiler Pro League?

19:30
Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

Licht aan het einde van de tunnel: het nieuws waar Killian Sardella al maanden op wachtte

19:20
Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken"

19:00
10
63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

63 miljoen euro, 250 Serie A-wedstrijden en 106 caps: dat is wat Anderlecht zal moeten overwinnen tegen AEK Athene.

18:40
1
Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

Brandon Mechele gaat achter Club Brugge-icoon aan: "Ik hoef geen schrik meer te hebben"

18:20
KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

KRC Genk stuitte tot twee keer toe op 'njet' van andere JPL-club, ook Lommel passeert aan de kassa

18:00
Standard steekt tandje bij: Marc Wilmots nadert het grote doel van het bestuur

Standard steekt tandje bij: Marc Wilmots nadert het grote doel van het bestuur

17:30
Middenvelder stelt grote doelen: kan hij de verrassing worden bij STVV?

Middenvelder stelt grote doelen: kan hij de verrassing worden bij STVV?

17:15
Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

Ophef rond nieuw stadion La Louvière blijft duren, grote zorgen nu ook bij Union: "Gevaarlijk!"

17:00
5
Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

Wauw! Saelemaekers en De Winter krijgen absolute topspits, die twee jaar geleden nog in de JPL speelde, als ploegmaat

15:32
3
Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

16:30
Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

Gaat Duitse pers Kompany nu helemaal afmaken? Transfer van toptalent is rond, PSV betaalt maar liefst 15 miljoen

15:50
2
Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal

15:00
4
KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

KV Mechelen ziet buitenkans en duwt door voor nieuwe aanvaller

14:50
Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

Persoonlijk drama voor Anderlecht-speler: jongere broer verdronken in Senegal

14:33
3
Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

Zomeraanwinst van Beerschot meteen op de vingers getikt door Messoudi

14:30
1
Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

Ontslag Emilio Ferrera zorgt voor spelersrevolte: kleedkamer keert zich tegen bestuur en weigerde te trainen

14:20
5
Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

Anderlecht rekent tegen AEK op één speler in het bijzonder: "Ze gaan met drie op hem spelen"

14:00
Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

Keisuke Goto benoemt de verschillen tussen Anderlecht en STVV

13:45
De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

De rekening van Club Brugge: zoveel brengt de Champions League meer op dan de Europa League

13:30
3
Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

Dimitri De Condé zet de puntjes op de i over mogelijke transfer Tolu naar Napoli

13:00
2
Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

Voormalig speler, trainer en voorzitter RWDM, Johan Vermeersch, overleden

12:27
3
'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

'STVV mikt op doelman die jeugdopleiding in ons land kreeg, maar daarna naar Engeland trok'

12:20
John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

John van den Brom waarschuwt KRC Genk: "Hij is een echte killer"

12:00
Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

Romelu Lukaku reageert voor het eerst op zijn zware blessure

11:00
1
Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

Besnik Hasi legt favorietenrol bij AEK Athene: "Doorgaan zou een stunt zijn"

11:20
43
'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

'Na eerder geweigerde aanbiedingen: befaamde club meldt zich voor Sutalo, deal bijna rond'

11:40
'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

10:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 1
Bayern München Bayern München 22/08 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 23/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23/08 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 23/08 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 23/08 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Freiburg Freiburg 23/08 FC Augsburg FC Augsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli 23/08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 24/08 1. FC Köln 1. FC Köln
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 24/08 Hamburger SV Hamburger SV

Nieuwste reacties

joris--82 joris--82 over Spileers krijgt vanaf nu volop zijn kans bij Club Brugge en hij bedankt 'man in de schaduw' van blauw-zwart voor goal Oisin Oisin over Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Club Brugge: "Hij gaat ook niet plots de redder des huizes worden" BuffaloVince BuffaloVince over 'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië FCBalto FCBalto over Anderlecht - AEK Athene: - PhP PhP over Antwerp heeft akkoord over transfer Balikwisha, al is er nog een héél lastig probleem cartman_96 cartman_96 over Scheidsrechters laten indruk na: KRC Genk-coach Thorsten Fink waarschuwt zijn spelers alvast Impala Impala over "Caféploeg": Engelse en Schotse pers snoeihard voor Rangers FC JaKu JaKu over Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club' Demogorgon Demogorgon over Hein Vanhaezebrouck heeft zijn bedenkingen bij Club Brugge-speler: "Met hem ga je geen potten breken" Gewoon Kris Gewoon Kris over 🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved