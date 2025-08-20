'Vergeten' Rode Duivel staat dicht bij nieuw avontuur in Italië

Na een wisselvallige periode in Milaan en terugkerende blessures in Wolfsburg, mikt Aster Vranckx op een nieuwe uitdaging.

Aster Vranckx worstelt om stabiliteit te vinden. Zijn vertrek van KV Mechelen naar Wolfsburg in 2021 moest zijn carrière naar het hoogste niveau tillen.

Een jaar later waagde de middenvelder zich aan een avontuur bij AC Milan. Uitgeleend om meer speeltijd te krijgen, wist hij Stefano Pioli nooit te overtuigen. Zijn passage in de Serie A was kort en zonder glans.

Sindsdien heeft pech zich gemengd in zijn traject. Terugkerende blessures, 143 dagen niet beschikbaar en slechts 15 gespeelde wedstrijden vorig seizoen. Vranckx zag zijn opmars hard getroffen worden.

Een nieuwe kans in Italië voor Aster Vranckx

Volgens La Gazzetta dello Sport zou Sassuolo bereid zijn om hem weer op pad te krijgen. De onderhandelingen met Wolfsburg zouden vergevorderd zijn en snel tot een einde kunnen komen. Voor de speler is dit de kans om zich te herpakken.

Vranckx zou weer vertrouwen kunnen vinden en continuïteit kunnen krijgen. Sassuolo heeft ervaring in het herlanceren van jonge talenten op zoek naar een tweede adem.