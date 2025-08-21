Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser!

Fouad Brixi, een jonge aanvallende middenvelder, maakte vorig seizoen grote indruk bij RCS Tilffois. Op 1 januari zal hij naar de Spaanse eersteklasser Espanyol vertrekken.

Vorige zomer voegde Fouad Brixi, een jonge speler geboren op 17 mei 2004 in Brugge met Algerijnse en Irakese roots, zich officieel bij de U21-kern van RSC Tilffois, waarvan het eerste team actief was in de derde amateurafdeling.

Hij blonk er snel uit en dat zorgde ervoor dat de aanvallende middenvelder het seizoen verder mocht zetten​​met het eerste team. Daar wist hij zeven doelpunten te scoren en gaf hij ook tien assists in de laatste twaalf wedstrijden.

Van de amateurreeksen naar La Liga?

Tilffois won de eindronde tegen Sprimont en speelt het komende seizoen dus in de tweede amateurafdeling. Maar daar zal het niet lang meer beroep kunnen doen op zijn jonge talent. Die heeft namelijk al een nieuwe uitdaging beet.

Brixi heeft namelijk al een akkoord gevonden met RCD Espanyol. Hij zal het kalenderjaar afmaken in Tilff alvorens op 1 januari naar Spanje te vertrekken, daar een contract van vijf jaar te tekenen en zich bij zijn nieuwe team te voegen.

Fouad Brixi zal zijn avontuur in Catalonië beginnen met het B-team van RCD Espanyol (RCD Espanyol B U23). Op termijn zou hij bij het eerste team in La Liga kunnen aansluiten, dat zich tijdens de openingswedstrijd meteen heeft laten opvallen door te winnen van Atlético Madrid (2-1).