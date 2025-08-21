Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

Vrij sinds zijn vertrek bij Standard een jaar geleden, is Merveille Bokadi op weg om een nieuwe club in België te vinden. De Congolees trainde de afgelopen dagen mee bij KAS Eupen en zal er snel een contract ondertekenen.

Merveille Bokadi kwam in januari 2017 naar België, naar Standard, op huurbasis van TP Mazembe tot het einde van het seizoen. In juni 2017 ondertekende hij officieel zijn contract bij de Rouches. Bij Standard zou hij uitgroeien tot de leider van de defensie.

De Congolees, soms bijgenaamd "Zizou" door zijn teamgenoten, speelde 154 officiële wedstrijden voor de Rouches (10 doelpunten, 5 assists). Zijn contract liep af op 30 juni 2024 en werd niet verlengd, waardoor hij Standard verliet.

Merveille Bokadi vindt onderdak bij Eupen

Sindsdien is de 29-jarige speler clubloos. Hij was op proef bij Dender tijdens het voorbije wintertrainingskamp, maar deze proefperiode heeft niet geleid tot een contractvoorstel.

Nog steeds vrij, is Merveille Bokadi op weg om een nieuwe club te vinden... in België. Volgens onze informatie is hij al enkele dagen bij KAS Eupen aan het meetrainen en staat hij op het punt om zijn contract met de Panda's te ondertekenen.

Als Congolese international, met 29 caps, zal de voormalige speler van Standard zich dus kunnen herlanceren in onze tweede klasse. Eupen toont ambitie dit seizoen en zal proberen om een prominente rol te spelen in de Challenger Pro League en mee te dingen naar de top zes.