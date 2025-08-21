'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

Club Brugge, Cercle Brugge en KVC Westerlo hebben hun oog laten vallen op Ezekiel Alladoh. De 19-jarige spits van IF Brommapojkarna geniet toenemende belangstelling na een sterk debuutseizoen in de Allsvenskan.

Volgens Zweedse media, waaronder Aftonbladet, hebben drie Belgische clubs zich gemeld bij IF Brommapojkarna met het oog op een mogelijke transfer van Ezekiel Alladoh. De jonge Ghanees, die begin dit jaar overkwam van Accra Lions FC, maakte indruk met vijf doelpunten in negentien competitiewedstrijden.

Alladoh in de kijker na doorbraak bij Brommapojkarna

Club Brugge, Cercle Brugge en Westerlo zouden concrete stappen hebben gezet en bereiden zich voor op het indienen van een officieel bod. De sportieve leiding van Brommapojkarna bevestigt het contact, maar houdt voorlopig de kaarten tegen de borst.

“Er zijn enkele clubs uit België die zich gemeld hebben, maar verder kunnen we daar nu niets over zeggen,” aldus sportief directeur Philip Berglund aan Aftonbladet.

Alladoh geldt als een fysiek sterke en technisch vaardige spits met groeipotentieel. Zijn prestaties in de Zweedse competitie hebben hem op de radar geplaatst van meerdere buitenlandse clubs, waarbij de Belgische markt zich opvallend actief toont.

Direct inzetbaar bij Westerlo

Voor Club Brugge en Cercle Brugge past Alladoh in het profiel van jonge, ontwikkelbare spelers die op termijn een meerwaarde kunnen bieden. Westerlo, dat zich profileert als springplank voor talent, ziet in de Ghanees een directe versterking voor de aanvalslinie.

Met de transferdeadline in zicht, lijkt het dossier rond Ezekiel Alladoh zich in een beslissende fase te bevinden. De komende dagen zullen uitwijzen of een van de Belgische clubs erin slaagt de talentvolle aanvaller binnen te halen.