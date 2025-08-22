Voor het te laat is: Club Brugge wil contract van talent verlengen

De prestaties van Kaye Furo wekken interesse op van verschillende clubs. Club Brugge wil hem laten verlengen om een vroegtijdig vertrek te voorkomen.

Club Brugge heeft de gewoonte om jonge spelers aan te trekken, maar blijft ook gericht op de ontwikkeling van zijn eigen talenten. Een daarvan is Kaye Furo, die in 2017 van de jeugdopleiding van Antwerp en naar blauw-zwart kwam. De 18-jarige Belgische aanvaller heeft zich al bewezen bij Club NXT.

Afgelopen seizoen in de Challenger Pro League scoorde hij acht doelpunten en gaf hij twee assists in 33 optredens. Hij scoorde ook drie doelpunten en gaf een assist in de Youth League, het equivalent van de Champions League voor jongeren.

Club Brugge wil Kaye Furo laten verlengen

Prestaties die logischerwijs interesse opwekken. Echter, Club Brugge heeft geen zin om zijn jonge talent te verliezen en wil zijn contract verlengen dat loopt tot 30 juni 2027, volgens informatie van Het Laatste Nieuws.

De U19-international (zes wedstrijden, drie doelpunten) heeft nog geen kans gekregen bij het eerste team van Club Brugge, waar de concurrentie hevig is. Hij wordt echter beschreven als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding en zou binnenkort zijn eerste kans kunnen krijgen bij het A-elftal.

Als hij zijn contract verlengt, misschien. Want als hij het laatste contractjaar ingaat met goede prestaties in 1A, zal de interesse nog veel groter worden.

