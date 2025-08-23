'Speelt mogelijke uitschakeling in Champions League een rol? Dubbele interesse voor Cyriel Dessers'

Volgens transferjournalist Nico Schira hebben zowel Hellas Verona als US Cremonese belangstelling voor Cyriel Dessers. De aanvaller van Rangers FC zou in beeld zijn voor een mogelijke overstap naar de Italiaanse competitie.

De belangstelling van Verona en Cremonese werd bekendgemaakt via een bericht van journalist Nico Schira op zijn sociale media.

Dessers, die sinds 2023 actief is bij Rangers FC, heeft een contract tot medio 2026. Zijn prestaties in de Schotse competitie en eerdere ervaring in Italië, bij US Cremonese in het seizoen 2022-2023, maken hem een interessante optie voor clubs die op zoek zijn naar aanvallende versterking.

Terugkeer naar Italië niet uitgesloten

Een terugkeer naar de Serie A zou voor Dessers geen onbekend terrein zijn. Tijdens zijn eerdere periode bij Cremonese speelde hij 26 competitiewedstrijden en scoorde hij zes doelpunten.

Hoewel er nog geen officiële onderhandelingen zijn bevestigd, wordt verwacht dat Verona en Cremonese de ontwikkelingen rond Dessers nauwgezet blijven volgen. Mogelijk kijken beide ploegen al richting een wintertransfer van Dessers.

Champions League of niet?

Of Dessers en Rangers FC een transfer zien zitten is niet meteen duidelijk. De club bevindt zich momenteel mogelijk op een belangrijk kruispunt van het seizoen, als het tegen Club Brugge naast een kwalificatie voor de League Phase van de Champions League grijpt.