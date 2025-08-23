'Stassin verhoogt de druk op huidige werkgever om transfer te forceren'

Lucas Stassin heeft zijn intenties kenbaar gemaakt aan AS Saint-Étienne: hij wil niet aantreden in Ligue 2. Zijn standpunt zet de club onder druk in de laatste fase van de transferperiode.

Volgens Sport.fr heeft Stassin “duidelijk laten weten aan AS Saint-Étienne dat hij niet in Ligue 2 wil spelen”. De 21-jarige aanvaller scoorde vorig seizoen twaalf doelpunten in Ligue 1 en geldt als een rijzende ster.

Stassin, die sinds augustus 2024 onder contract staat bij Saint-Étienne tot medio 2028, geniet interesse van meerdere clubs. Volgens verschillende bronnen heeft VfB Stuttgart reeds een persoonlijk akkoord bereikt met de speler, terwijl Lille OSC wordt genoemd als een favoriete bestemming van de speler zelf.

Stevige financiële eisen

De Franse club heeft echter nog geen formeel bod uitgebracht. Saint-Étienne hanteert een vraagprijs van minimaal 20 miljoen euro voor hun spits. Deze hoge transfersom vormt een obstakel voor geïnteresseerde clubs.

De initiële transfersom bij zijn overstap van KVC Westerlo bedroeg 10 miljoen euro, met mogelijke bonussen. De marktwaarde van Stassin wordt momenteel geschat op 18 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Lille OSC heeft Olivier Giroud aangetrokken en is in onderhandeling met Hamza Igamane. De onderhandelingen met Rangers FC over Igamane verlopen moeizaam, wat de kans vergroot dat Lille zich alsnog op Stassin richt. De entourage van de speler zou een overstap naar Lille verwelkomen.