Moet Rode Duivel op zoek naar derde transfer in twee jaar? Vragen rond Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren beleeft moeilijke momenten in Duitsland. De Belgische middenvelder zat niet in de selectie van RB Leipzig voor het openingsduel tegen Bayern München (6-0), en volgens transferspecialist Sacha Tavolieri rekent de club voorlopig niet op hem.

Dat is opvallend, aangezien hij vorig seizoen nog 39 wedstrijden voor de Duitsers speelde. Vermeeren was in juli vorig jaar voor 20 miljoen euro overgekomen van Atlético Madrid, waar hij nauwelijks aan spelen toe kwam. De verhuis naar Leipzig werd gezien als een kans om zich verder te ontwikkelen, maar zijn plek in het team blijkt nu minder zeker.

Volgens Tavolieri heeft de club de Rode Duivel laten weten dat hij mogelijk op zoek moet naar een nieuwe uitdaging. Het is nog niet duidelijk hoe concreet die zoektocht is en welke opties zich aandienen.



Transfer?

Voor Vermeeren is dit een zware periode. Twee transfers in twee jaar hebben hem nog niet de stabiliteit gebracht die men had gehoopt. De komende weken zullen cruciaal zijn voor zijn carrière.

Ook op internationaal vlak kunnen de ontwikkelingen impact hebben. Indien hij niet geregeld speelt, kan dat gevolgen hebben voor zijn positie bij de Belgische nationale ploeg onder Rudi Garcia.

Het blijft voorlopig afwachten hoe de situatie zich zal ontwikkelen en of er een transfer voor Vermeeren uit de bus zal komen. Voorlopig zit hij in een overgangsperiode, waarin zijn toekomst nog openligt.