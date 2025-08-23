'Snel witte rook? Transfer van Senne Lammens gaat volgende fase in'

Volgens TransferFeed heeft Senne Lammens, doelman van Royal Antwerp, een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester United. De Engelse topclub zou hem willen aantrekken, maar een akkoord op clubniveau is er nog niet.

Manchester United heeft de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd met Royal Antwerp over een mogelijke transfer van Lammens. Onze 22-jarige landgenoot geldt als een van de meest veelbelovende doelmannen in de Jupiler Pro League.

20 miljoen euro

De club uit Old Trafford ziet in hem een potentiële concurrent voor André Onana, wiens positie onder druk staat na enkele mindere prestaties. Volgens TransferFeed is Lammens een “concrete optie” voor United, mede vanwege zijn profiel dat goed aansluit bij het Engelse voetbal.

De club zou een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen euro willen betalen voor de Antwerp-doelman. Mogelijk ligt daar echter wel het probleem voor de definitieve goedkeuring. The Great Old lijkt te willen vasthouden aan een transfersom van 20 miljoen euro.

Nationale ploeg

Lammens ligt nog tot medio 2027 onder contract op de Bosuil. Hij heeft volgens Transfermarkt op dit moment een marktwaarde van 9 miljoen euro.

Lammens kwam in 2023 transfervrij over van Club Brugge en speelde sindsdien meer dan zestig wedstrijden voor Antwerp. Een transfer naar een topcompetitie zou zijn ontwikkeling kunnen versnellen en bijdragen aan de vernieuwing bij de Rode Duivels.