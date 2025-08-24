📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

Largie Ramazani lijkt deze zomer transfervrij de overstap te maken naar Valencia CF. De 24-jarige aanvaller komt uit voor Leeds United, maar zou zijn contract vroegtijdig beëindigen.

Largie Ramazani staat sinds augustus 2024 onder contract bij Leeds United, waar hij een overeenkomst heeft tot juni 2028. Toch lijkt een vertrek aanstaande, waarbij een transfervrije overgang naar Valencia CF wordt overwogen.

De speler zou zijn verbintenis in onderling overleg beëindigen, waardoor een transfer zonder vergoeding mogelijk wordt. Of het zo ver komt, valt nog af te wachten. Leeds United zou graag nog wat centen uit de brand slepen.

Spanje geen onbekende

De aanvaller doorliep jeugdopleidingen bij onder meer RSC Anderlecht, Charlton Athletic en Manchester United. Hij speelde eerder in Spanje voor UD Almería.

Daar kwam hij uit in zowel La Liga als La Liga 2. In totaal verzamelde hij meer dan 100 wedstrijden in Spaanse competities, met een aanzienlijk aandeel doelpunten en assists.

Volgens Sacha Tavolieri wil Valencia hem gratis lenen van Leeds United voor het komende seizoen. Leeds lijkt te willen meewerken aan de deal, maar wel met een aankoopoptie in deal. Eerder werd hij ook gelinkt aan Rangers.