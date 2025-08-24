📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'

📷 'Belgische voetballer gratis op weg naar Valencia'
Foto: © photonews

Largie Ramazani lijkt deze zomer transfervrij de overstap te maken naar Valencia CF. De 24-jarige aanvaller komt uit voor Leeds United, maar zou zijn contract vroegtijdig beëindigen.

Largie Ramazani staat sinds augustus 2024 onder contract bij Leeds United, waar hij een overeenkomst heeft tot juni 2028. Toch lijkt een vertrek aanstaande, waarbij een transfervrije overgang naar Valencia CF wordt overwogen.

De speler zou zijn verbintenis in onderling overleg beëindigen, waardoor een transfer zonder vergoeding mogelijk wordt. Of het zo ver komt, valt nog af te wachten. Leeds United zou graag nog wat centen uit de brand slepen.

Spanje geen onbekende

De aanvaller doorliep jeugdopleidingen bij onder meer RSC Anderlecht, Charlton Athletic en Manchester United. Hij speelde eerder in Spanje voor UD Almería.

Daar kwam hij uit in zowel La Liga als La Liga 2. In totaal verzamelde hij meer dan 100 wedstrijden in Spaanse competities, met een aanzienlijk aandeel doelpunten en assists.

Volgens Sacha Tavolieri wil Valencia hem gratis lenen van Leeds United voor het komende seizoen. Leeds lijkt te willen meewerken aan de deal, maar wel met een aankoopoptie in deal. Eerder werd hij ook gelinkt aan Rangers.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke - Balikwisha

Crisisoverleg bij Standard: ontslag van trainer Mircea Rednic in de maak?

't Is eens iets anders... Normaal moet Pletinckx het uitleggen als het slecht loopt bij OHL: "Ik voelde de druk al" Reactie

'Raphael Onyedika opnieuw in beeld bij ploeg die hem vorig jaar al wou binnenhalen'

📷 'Bizar nieuws over overbodige speler bij KAA Gent: nieuwe club haakt af'

Verdediger Pletinckx bezorgt OH Leuven de eerste zege van het seizoen, Dender neemt rode lantaarn over

'Anderlecht wil speler die vorig jaar voor 12 miljoen euro van ploeg veranderde'

La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist" Interview

🎥 "Stoort mij enorm": Wils prijst Antwerp-supporters, Vanderbiest baalt als een stekker na 2000-voudige waarschuwing Reactie

'Speler met verleden bij Standard verlaat Jong Genk voor Italiaans avontuur'

Michiel Jonckheere heeft zelfde bijgeloof als Nicky Hayen: "Ben daar gevoelig voor"

'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen

Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest Reactie

Dit heeft de Italiaanse pers te zeggen over Kevin De Bruyne na zijn debuut

Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

Hoe een voetbalpsycholoog een speler van OH Leuven enorm hielp

🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen?

AC Milan wil Boniface plots niet meer: dit is wat er gebeurde

Flankspeler met verleden bij Anderlecht en Dender verlaat Knokke voor buitenlands avontuur

Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons"

Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen

OFFICIEEL: STVV neemt na één seizoen afscheid van centrale verdediger

Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden"

📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen

Nu al een 'kelderkraker' in Jupiler Pro League: David Hubert is duidelijk

Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam Interview

KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft nog een grote droom: "Zoals Francky Dury dat bij Zulte Waregem deed"

🎥 Nederlaag tegen Cercle Brugge eindigt in chaos: Standard-supporters met elkaar op de vuist

Kevin De Bruyne blinkt meteen uit: dit heeft coach Antonio Conte te zeggen

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is...

