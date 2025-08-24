'Anderlecht wil speler die vorig jaar voor 12 miljoen euro van ploeg veranderde'

RSC Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op Sekou Mara. De Brusselaars krijgen echter stevige concurrentie uit Frankrijk en Italië in de strijd om de jonge spits van RC Strasbourg.

De 22-jarige Sekou Mara staat na één seizoen bij RC Strasbourg opnieuw voor een mogelijke transfer. De Franse aanvaller kwam in augustus 2024 over van Southampton.

12 miljoen euro

Daar betaalden ze maar liefst 12 miljoen euro voor. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde op dit moment nog 5 miljoen euro. Hij scoorde in 27 wedstrijden drie keer en deelde ook één assist uit.

Volgens TransferFeed is Mara niet langer een prioritaire keuze binnen de selectie van Strasbourg. De club zou openstaan voor een verhuur of definitieve transfer, afhankelijk van de voorwaarden.

Dit heeft geleid tot concrete interesse van verschillende clubs, waaronder Anderlecht, Auxerre en enkele Italiaanse ploegen uit de Serie A. Auxerre lijkt op dit moment een serieuze concurrent voor Anderlecht, zo meldt Transferfeed.

Wachten tot einde zomermercato

De Franse club zou een huurconstructie overwegen, wat aansluit bij de wens van Strasbourg om Mara elders speelminuten te laten opdoen. Anderlecht, dat op zoek is naar een extra aanvaller mocht Dolberg nog vertrekken, ziet in Mara een profiel dat past bij de club.

Mara begon zijn carrière bij Bordeaux en maakte in 2022 de overstap naar Southampton, waar hij in de Premier League beperkte speeltijd kreeg. Mogelijk kijkt Anderlecht de kat uit de boom of er een deal met een andere club komt en slaan ze toe na het afsluiten van de transfermarkt in andere landen.