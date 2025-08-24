📷 'Braziliaanse topclub meldt zich op Jan Breydel voor transfer Clubspeler'

De Braziliaanse topclub Santos FC heeft formeel de onderhandelingen geopend met Club Brugge over een mogelijke transfer van verdediger Zaid Romero. De Argentijnse centrale verdediger geniet ook belangstelling van andere clubs.

Volgens transferexpert César Luis Merlo, die meer dan 470.000 volgers heeft op X, heeft Santos FC concrete stappen gezet om Zaid Romero over te nemen van Club Brugge.

De 24-jarige verdediger, die de zomer van 2024 bij blauwzwart aangesloten is, staat nog onder contract tot medio 2028. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven blijkbaar, al wordt in ons land gesproken van een transferflop.

Eerste avontuur in Europa

Romero kwam eerder uit voor Estudiantes de La Plata en LDU Quito, waar hij zich profileerde als een fysiek sterke en positioneel betrouwbare verdediger. Zijn overstap naar Club Brugge betekende zijn eerste Europese avontuur.

Sindsdien verzamelde hij wat speelminuten in zowel de competitie als Europese wedstrijden. Hoewel Santos FC de onderhandelingen heeft geopend, is er nog geen formeel bod uitgebracht. Club Brugge heeft tot op heden geen indicatie gegeven dat het bereid is Romero te laten vertrekken.

Vijf miljoen euro

Naast Santos zouden ook clubs uit Mexico en Spanje interesse tonen in de Argentijn. De marktwaarde van Romero wordt geschat op circa 3 miljoen euro, maar een transfer zou mogelijk hoger uitvallen gezien zijn contractduur.

De timing van de onderhandelingen is opvallend, gezien de Braziliaanse transfermarkt nog enkele weken open is. Santos FC zoekt versterking in de defensie na een reeks teleurstellende resultaten in de competitie en ziet in Romero een direct inzetbare speler.