'Flop van 6 miljoen: afscheid bij Club Brugge lijkt nabij ondanks langdurig contract'

Zaïd Romero heeft dit seizoen niet veel speeltijd gekregen bij Club Brugge, ondanks zijn hoge aankoopprijs. Hij zou Jan Breydel nu al kunnen verlaten.

De concurrentie in de centrale verdediging dit seizoen, tussen Brandon Mechele en Joel Ordoñez, heeft Zaïd Romero (25 jaar) niet veel kansen gegeven om zich te bewijzen. Toch werd er veel van de Argentijn verwacht bij Club Brugge, dat afgelopen zomer 6 miljoen euro uitgaf om hem los te weken bij Estudiantes.

Romero heeft slechts 2 wedstrijden gespeeld in de Champions Play-offs en met de concurrentie van Spileers en Osuji (die al worden gepresenteerd als de toekomstige Ordoñez), zelfs als Joel Ordoñez vertrekt, is het onwaarschijnlijk dat hij een basisplaats krijgt.

Volgens verschillende gespecialiseerde media, waaronder Muy Independiente en La Caldera del Diablo, wil een Argentijnse club hiervan profiteren: Independiente. De club uit Buenos Aires zou geïnteresseerd zijn in Romero en hem willen terughalen naar Argentinië, slechts een jaar na zijn vertrek naar Europa.

Er zijn twee problemen: Club Brugge zal zijn speler zeker niet goedkoop van de hand doen, aangezien hij voor een flink bedrag is gekocht en nog steeds wordt geschat op 3 miljoen euro, met een contract tot 2028. Er is geen reden waarom hij niet langer zou blijven en geleidelijk aan een basisplaats zou kunnen veroveren.

Bovendien zou Romero zelf niet terug willen keren naar Argentinië. Zijn doel is om succesvol te worden in Europa. Afgelopen winter waren er al geruchten over een vertrek, maar Nicky Hayen besloot hem te houden: zal dat deze zomer hetzelfde zijn?