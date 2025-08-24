'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'
Cercle Brugge staat op het punt om David Okereke opnieuw aan te trekken. De Nigeriaanse aanvaller, die eerder uitkwam voor stadsgenoot Club Brugge, keert mogelijk terug uit Italië voor een tweede passage in de Belgische competitie.

Volgens de informatie van AfricaFoot heeft Cercle Brugge een bod van drie miljoen euro uitgebracht op David Okereke, die momenteel onder contract staat bij US Cremonese. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 2,2 miljoen euro.

De Italiaanse club betaalde in 2024 nog 4,5 miljoen euro voor de aanvaller, maar zou nu bereid zijn mee te werken aan een transfer. Okereke heeft nog een lopend contract tot juni 2026, maar lijkt open te staan voor een terugkeer naar België.

De 27-jarige Nigeriaan speelde vorig seizoen op huurbasis bij Gaziantep FK in Turkije, waar hij beperkte impact had. Zijn mogelijke overstap naar Cercle Brugge zou een nieuwe kans betekenen in een competitie waar hij eerder al succesvol was. De onderhandelingen bevinden zich in een vergevorderd stadium en de deal zou afgerond kunnen worden voor het sluiten van de zomerse transferperiode.

Gevoelige transfer

Opvallend is dat Okereke in het verleden actief was bij Club Brugge, waar hij tussen 2019 en 2022 uitkwam. Tijdens die periode verzamelde hij meer dan 70 wedstrijden en was hij goed voor 15 doelpunten. Zijn ervaring in de Jupiler Pro League en kennis van het Belgische voetbal maken hem tot een interessante aanwinst voor Cercle Brugge.

Of de supporters van beide ploegen de transfer zien zitten is een ander paar mouwen. In ieder geval, Cercle Brugge heeft aanvallend geweld dringend nodig. Iemand die de competitie kent is hoe dan ook een pluspunt voor de Vereniging.

