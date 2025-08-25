De kassa rinkelt: 'Charleroi vangt vijf miljoen euro voor aanvaller'

Nikola Stulic staat op het punt Charleroi te verlaten voor US Lecce. De 23-jarige Serviër zal er tekenen voor vier seizoenen.

Charleroi maakte afgelopen week de komst van Aurélien Scheidler bekend. Hij kwam over van FCV Dender voor zo'n anderhalf miljoen euro. Deze transfer zei al iets over de toekomst van Nikola Stulic.

De spits wordt al een tijdje in verband gebracht met een transfer, en dat lijkt nu héél dicht bij te komen. Transferexpert Sacha Tavolieri meldt dat hij gaat vertrekken.

Er zou een akkoord zijn gevonden met US Lecce. De Italiaanse club kon zich afgelopen seizoen maar net redden in de Serie A, en wil dit seizoen met wat meer voorsprong het behoud verzekeren.

Maandag bereikte Charleroi een akkoord met Lecce over een definitieve transfer. Er zou een bedrag van 5 miljoen euro met de transfer zijn gemoeid.

Voor Stulic ligt er een contract van vier seizoenen klaar. In totaal speelde de 23-jarige Serviër 58 wedstrijden voor Charleroi, waarin hij 19 keer kon scoren.