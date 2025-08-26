Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Lammens - Stassin

Spits ziet zijn kans en wil absoluut transfer om naar WK te kunnen met Duivels, maar... zijn club ligt dwars

Lucas Stassin wil absoluut weg bij Saint-Etienne. De spits wil zich op het hoogste niveau tonen om in beeld te blijven bij bondscoach Rudi Garcia. Hij maakt er geen geheim van dat hij naar het WK wil volgend jaar. Nu is Rennes op de proppen gekomen en kan het snel gaan.

Deze ploeg wil Senne Lammens nog wegkapen voor de neus van Manchester United, maar... weinig kans

De transfer van Senne Lammens naar Manchester United lijkt in een vergevorderd stadium. United onderhandelt over een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro met Antwerp, terwijl Lammens afgelopen weekend al uit de wedstrijdselectie van Antwerp is gelaten, wat duidt op een nakend vertrek.