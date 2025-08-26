Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

Mohamed Bouchouari maakte indruk in Ligue 2 vorig seizoen met Rodez, maar slaagt uiteindelijk niet in het verwachte niveau. De voormalige rechtsback van RSC Anderlecht heeft getekend bij Wydad Casablanca.

Opmerkelijke wending in de carrière van Mohamed Bouchouari (24 jaar), waarvan men dacht dat deze gelanceerd was. Na een seizoen gespeeld te hebben bij RSCA Futures, verliet Bouchouari de club vorige zomer voor Rodez, aangezien hij de leeftijdslimiet voor U23 had overschreden.

In de Ligue 2 heeft Mohamed Bouchouari zich gevestigd als een belangrijke basisspeler, waarbij hij sinds zijn komst 37 wedstrijden heeft gespeeld met 4 doelpunten en 5 assists. Verschillende Franse clubs volgden zijn situatie met interesse, maar uiteindelijk zal hij zijn carrière voortzetten... in Marokko.

Bouchouari heeft Rodez verlaten voor Wydad Casablanca, voor een bedrag van om en rond de 300.000 euro. Een sportieve stap terug voor de voormalige Belgische U19-international, die de Marokkaanse competitie zal gaan verkennen.

Mohamed Bouchouari werd opgeleid bij Beerschot, PSV en Zulte Waregem, met een kort verblijf bij Anderlecht. Hij begon zijn professionele carrière bij F91 Dudelange in 2019-2020, voordat hij terugkeerde naar Anderlecht, dat hem uitleende aan Emmen.

Na een seizoen bij RSCA Futures, waarin hij 2 doelpunten scoorde en 4 assists gaf, tekende Bouchouari vorige zomer bij Rodez AF. Nu verlaat hij Europa al. Om sterker terug te komen?