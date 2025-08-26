KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

Matthias Wamu Oyatambwe zal de overstap maken naar AS Monaco. De 16-jarige verdediger komt over van Racing Genk.

AS Monaco toont activiteit in het aantrekken van jonge Belgische spelers deze zomer. Een paar dagen geleden onthulden we exclusief dat de jonge Daryl Leunga Leunga, een 17-jarige centrale verdediger van Standard, naar AS Monaco zou gaan.

Een interessante financiële operatie, waardoor Standard naar schatting ongeveer 1,5 miljoen euro zal ontvangen en 20% van de meerwaarde bij een volgende doorverkoop voor een talent dat Mircea Rednic heeft gespot tijdens de zomerstage van de voorbereiding. De speler heeft wel nog nooit een officiële wedstrijd gespeeld met het eerste team, zelfs niet met SL16 FC, waar hij dit seizoen deel van zou uitmaken.

Enkele dagen voor het einde van de transferperiode in Frankrijk, die is vastgesteld op 1 september, staat Monaco op het punt een soortgelijke operatie uit te voeren aan de kant van Racing Genk, volgens Het Laatste Nieuws en Sacha Tavolieri.

Een talent van Racing Genk zal naar Monaco gaan

De Limburgse club staat op het punt om de jonge Matthias Wamu Oyatambwe, een 16-jarige centrale verdediger of verdedigende middenvelder, te verliezen. Hij mocht voor het eerst starten met Jong Genk in de Challenger Pro League in de wedstrijd tegen Beveren.

Met een contract bij Genk tot juni 2026 heeft hij geen akkoord bereikt over verlenging. Volgens Het Laatste Nieuws waren zijn eisen te hoog en hij eiste al een plek op in het eerste team.

Dat zal niet gebeuren, aangezien Monaco twee miljoen euro zal betalen en Genk 10% van de meerwaarde bij een toekomstige doorverkoop zal geven. Net als Leunga Leunga, zal hij beginnen bij de jeugd met het vooruitzicht om door te stromen naar het eerste team.