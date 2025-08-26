Spits ziet zijn kans en wil absoluut transfer om naar WK te kunnen met Duivels, maar... zijn club ligt dwars

Lucas Stassin wil absoluut weg bij Saint-Etienne. De spits wil zich op het hoogste niveau tonen om in beeld te blijven bij bondscoach Rudi Garcia. Hij maakt er geen geheim van dat hij naar het WK wil volgend jaar. Nu is Rennes op de proppen gekomen en kan het snel gaan.

Rennes, dat dringend op zoek is naar een nieuwe nummer negen na het vertrek van Arnaud Kalimuendo, ziet in Stassin de ideale versterking. De Bretoense club heeft de financiële slagkracht om door te duwen en ziet in de Belgische spits een directe meerwaarde.

Habib Beye, de trainer van Rennes, zou zelfs persoonlijk hebben aangedrongen op zijn komst. Voor Rennes is het echter een race tegen de klok. Andere pistes, zoals die van Conrad Harder en Esteban Lepaul, liepen vast of sprongen af, waardoor Stassin nu hoog op de verlanglijst staat.

Zijn ervaring in de Ligue 1 – twaalf goals en vijf assists in 34 wedstrijden vorig seizoen – maakt hem een aantrekkelijke en haalbare optie. Bij Saint-Étienne willen ze hun goudhaantje echter niet zomaar laten gaan.

Saint-Etienne ligt dwars

De club, die hem een jaar geleden voor 10 miljoen euro binnenhaalde van bij Westerlo, ziet in Stassin een sleutelspeler voor de komende maanden. Vanuit de Franse pers klinkt het dan ook dat de clubleiding niet van plan is om de deur open te zetten, hoe aantrekkelijk het bod van Rennes ook zou worden.

Stassin zelf is minder overtuigd van een langer verblijf bij de “Verts”. Hij beseft dat een transfer naar Rennes hem in de kijker kan spelen bij Rudi Garcia, zeker met het oog op het WK. Het project van de Bretoense club, die ambitieus bouwt aan een competitieve ploeg, spreekt hem bovendien erg aan.

De komende dagen worden cruciaal. Rennes zal de druk opvoeren, Saint-Étienne zal proberen voet bij stuk te houden, en Stassin blijft hopen op een deal die hem dichter bij zijn WK-droom kan brengen.