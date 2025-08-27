Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Carrasco - Lukebakio - Ordonez - Simic

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 27/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Carrasco - Lukebakio - Ordonez - Simic

Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Olympique Marseille bereidt zich voor om morgen een ultiem bod uit te brengen op Joël Ordóñez, de Ecuadoraanse verdediger van Club Brugge. De speler staat zelf al helemaal achter de transfer, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij Club Brugge. (Lees meer)

Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

STVV wil zijn aanvalslinie nog versterken en heeft Arbnor Muja (26) op het oog als nieuwe flankspeler. De Albanees kan zowel links als rechts uit de voeten en zou de Limburgers extra diepgang moeten geven. (Lees meer)