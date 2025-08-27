Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Carrasco - Lukebakio - Ordonez - Simic

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Carrasco - Lukebakio - Ordonez - Simic
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 27/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Carrasco - Lukebakio - Ordonez - Simic

Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Olympique Marseille bereidt zich voor om morgen een ultiem bod uit te brengen op Joël Ordóñez, de Ecuadoraanse verdediger van Club Brugge. De speler staat zelf al helemaal achter de transfer, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij Club Brugge. (Lees meer)

Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

STVV wil zijn aanvalslinie nog versterken en heeft Arbnor Muja (26) op het oog als nieuwe flankspeler. De Albanees kan zowel links als rechts uit de voeten en zou de Limburgers extra diepgang moeten geven. (Lees meer)

Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

AC Milan kijkt opnieuw richting België voor offensieve versterking. Rode Duivel Dodi Lukebakio staat in de belangstelling van de Italiaanse topclub, nu Samu Chukwueze mogelijk naar Engeland vertrekt. Milan ziet in Lukebakio een potentiële vervanger op de vleugel of als tweede spits. (Lees meer)

Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

Yannick Carrasco wil weg uit Saoedi-Arabië. De 31-jarige Rode Duivel is vastbesloten om zijn avontuur bij Al-Shabab af te sluiten en terug te keren naar Europa. Met nog enkele dagen te gaan voor het sluiten van de zomerse transfermarkt, hoopt hij snel tot een akkoord te komen. (Lees meer)

Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

Anderlecht vertrekt vandaag richting Athene voor de beslissende Europese voorronde. In de selectie zit ook Jan-Carlo Simic, die kampte met een lichte knieblessure maar weer inzetbaar is. (Lees meer)


